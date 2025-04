Nuevo ataque masivo de Rusia sobre Kiev: al menos 10 muertos y decenas de heridos

La acción ocurrió en medio de las hasta ahora poco fructíferas maniobras diplomáticas del presidente estadounidense, quien en su campaña prometió poner fin a la guerra en 24 horas. El miércoles, afirmó haber alcanzado un acuerdo con Moscú, pero no con Zelenski, a quien reprochó por no aceptar la ocupación rusa de la península de Crimea. "No hará más que prolongar el 'campo de muerte'", expresó luego desde la plataforma Truth Social.

Por su parte, en una reciente entrevista con The Wall Street Journal, Zelenski afirmó que ceder Crimea violaría la Constitución de Ucrania.

Esta madrugada, las sirenas de alerta aérea se activaron en la capital ucraniana, despertada en medio de la noche por explosiones y el zumbido de drones. "Kiev está siendo atacada por misiles enemigos", afirmaron las autoridades militares de la ciudad, que llamaron a la población a esconderse en refugios.

En tanto, la ciudad de Járkov, la segunda más poblada de Ucrania antes de la guerra, también recibió "repetidos ataques de misiles" que dejaron al menos dos heridos, dijo su alcalde, Igor Terejov.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se acercó a Moscú y se distanció de Ucrania, que había gozado de un fuerte apoyo bajo el mandato de Joe Biden. El republicano cuestionó el apoyo militar a Kiev, instó a hacer concesiones territoriales y reclamó acceso a sus recursos minerales para compensar la ayuda prestada.

En cambio, al menos de forma visible, no aplicó una presión equivalente contra Rusia, a la que ofreció levantar las sanciones económicas si se detenían los combates.

En el marco del conflicto, que parece todavía estar alejado de la tregua, Ucrania y sus aliados europeos exigen el retorno completo a las fronteras anteriores a 2014, una posición que la Casa Blanca no considera realista.

Más allá de las diferencias y tensiones que existen entre Estados Unidos y Ucrania, Zelenski expresó su deseo de reunirse con Trump el sábado en el Vaticano, aprovechando el funeral del papa Francisco.

FUENTE: Clarín con información de AFP