"Ni se cuidar un...": alcoholizado y en una subasta compró lo más caro, ¿qué cosa?

Esa noche de problemas con sus amigos se sumaron por medio de WhatsApp a un grupo de subasta con la intención de divertirse un rato. Diogo participó de la subasta por un caballo. "Estaba participando en la subasta online y recuerdo que una persona ofreció 100 reales por un caballo. Pensé que era demasiado barato y comencé a ofertar más".

Ebrio, fue por más y apostó fuerte: "Oferté 100 reales, luego 200, 450 y luego jugué 520". Además agregó que "nadie hizo una oferta más alta y cuando me di cuenta ya me había comprado el caballo", explicó.

borrahco.jpg El joven alcoholizado, protagonista de la insólita historia.

No le dio mucha importancia al tema y se fue a dormir. "Me desperté con mensajes que me hablaban del precio de la subasta. Estaba en estado de shock y mi madre me quería matar porque yo no recordaba lo que había pasado".

"Cuando me di cuenta había comprado un caballo. No sé cuidar un perro, ¿Cómo puedo cuidar un caballo?", dijo sorprendido. Desde entonces, intenta vender al caballo y difundió su historia en redes con la esperanza de que aparezca alguien que lo quiera. Así es como aceptó perder 200 reales y bajar el precio de venta a 320.