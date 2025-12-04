Netanyahu nombró a un experimentado militar al frente del Mossad

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha designado al general de división Roman Gofman , su actual secretario militar, como el próximo director del Mossad, la agencia de inteligencia y operaciones especiales de Israel. Este nombramiento, anunciado el jueves y que se formalizará en junio de 2026 tras la salida de David Barnea, significa un cambio notable, priorizando un perfil militar y de combate en la cúpula del espionaje.

Gofman, considerado un “outsider” respecto a los candidatos tradicionales de la agencia, trae consigo una trayectoria forjada enteramente en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Sus credenciales incluyen haber servido como «luchador y comandante en el Cuerpo Blindado» , ascendiendo desde comandante de batallón en el 75º Batallón de la 7ª Brigada, hasta el mando de la 210ª División Regional “Bashan”. A lo largo de su carrera, también lideró la Brigada Regional Etzion en Cisjordania.

El perfil de combate que define el nombramiento

El aspecto más distintivo y "guerrero" del perfil de Gofman es su participación personal en los enfrentamientos durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

El general Gofman demostró su liderazgo y valentía al estallar la guerra, cuando huyó de su hogar y luchó en persona contra los terroristas de Hamás en el Néguev Occidental. En un enfrentamiento directo en el cruce de Sha’ar Hanegev, cerca de Sderot, resultó gravemente herido,,. Netanyahu mismo destacó su recuperación y el "trabajo extraordinario por la seguridad de Israel" que ha realizado desde entonces.

El nombramiento de un general de división al frente del Mossad es poco frecuente, aunque existen precedentes como Meir Dagan. La Oficina del Primer Ministro (PMO) ha enfatizado que las cualidades de Gofman incluyen "creatividad, iniciativa, estratagema, profundo conocimiento del enemigo, absoluta discreción y capacidad para proteger secretos".

Una postura estratégica inflexible

Además de su historial de combate, Gofman ha exhibido una postura estratégica de línea dura, que subraya su mentalidad militar. Antes de asumir su cargo actual, redactó un documento interno, calificado como polémico, donde recomendaba que el ejército israelí mantuviera el control militar directo sobre la Franja de Gaza tras la derrota de Hamás.

Gofman, quien nació en Bielorrusia y emigró a Israel a los catorce años en 1990,, ha mantenido un contacto permanente con las agencias de seguridad y el Mossad durante su tiempo como secretario militar de Netanyahu. Su ascenso, que implicó la selección de un oficial de las IDF sobre los candidatos internos propuestos por el jefe saliente, se inscribe en una reciente tendencia de nombrar altos mandos militares en posiciones clave de seguridad.

El primer ministro considera que el general Gofman "es el candidato más calificado y adecuado para servir como director del Mossad", un puesto que requiere no solo inteligencia, sino también la capacidad de supervisar operaciones especiales de alto perfil.