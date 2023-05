Murió Tina Turner tras una larga enfermedad

La estrella nacida en Estados Unidos es conocida por éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Su carrera musical despegó en la década de 1960 cuando se unió a Ike Turner -quien luego sería su marido- formando el dúo musical Ike & Tina Turner. Juntos, lanzaron éxitos como “River Deep - Mountain High”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”. Sin embargo, el matrimonio de Tina con Ike estuvo plagado de abuso físico y emocional, y finalmente se divorciaron en 1978.

Después de su separación de Ike Turner, Tina inició su carrera en solitario y logró un éxito rotundo. Su álbum de 1984, “Private Dancer”, fue un hito en su carrera y le valió múltiples premios, incluido el Grammy al Álbum del Año. El álbum incluía éxitos como “What’s Love Got to Do with It” y “Private Dancer”. Tina continuó lanzando álbumes exitosos en las décadas siguientes, consolidándose como una de las artistas más queridas y respetadas en la industria de la música.