Murió Álvaro Mangino, sobreviviente de la tragedia de los Andes

En su juventud, Mangino no era parte del equipo de rugby Old Christians Club ni del Colegio Stella Maris, pero decidió unirse al viaje en el vuelo 571 que lo llevaría a Chile, junto con sus amigos del club. En una entrevista reciente, recordó cómo fue convencido por su amigo Marcelo Pérez, capitán del equipo, para que subiera al avión. "Fui por dos amigos con los que nos veíamos bastante en esa época... Me llamó Marcelo Pérez, me hizo ir a la casa y me convenció", relató.