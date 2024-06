Lula le pidió a Javier Milei que se disculpe por las "tonterías" que dice

El mismo conflicto con Sánchez motivó que su encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz no tuviera carácter oficial, y de bilateral con nutrida agenda de trabajo pasó a sólo un saludo protocolar cuando Javier Milei pisó suelo alemán.

Los "comunistas con las manos manchadas de sangre" chinos, o el papa Francisco como "enviado del maligno", fueron otras de las citas que se sumaron al ataque al presidente del Brasil, por el que Lula señaló: “No conversé con el presidente de la Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías. Solo quiero que pida disculpas”. El vocero Manuel Adorni, como en otros casos similares, adelantó que ni Milei personalmente, ni el gobierno nacional de modo institucional, pedirán disculpas.

Qué dijo Javier Milei sobre Lula

Durante la campaña electoral, Milei se refirió a Lula Da Silva como "comunista", utilizando esta caracterización de modo peyorativo, y "gran corrupto". Además, defendió y justificó la asonada cívico militar del 2023, cuando Bolsonaro cayó derrotado por el petista.

"Yo felicité a Bolsonaro por la excelente elección que hizo y claramente no voy a felicitar ni a Lula ni mucho menos a ese verso del pueblo brasilero. ¿Voy a felicitar que elegiste a alguien que te va a destruir? Lula representa uno de los máximos exponentes del Foro de San Pablo”, señaló por 2023.

“Cuando dicen que es un Lula moderado no entienden lo que está pasando. Su discurso es violentamente socialista y lamento mucho por el pueblo brasileño haber caído nuevamente en el socialismo del siglo XXI”, agregó, por aquel tiempo.

Ya ganador de las PASO, aseguró que "gente de Lula" estaban financiando una campaña contra él.

En la entrevista con el periodista Tucker Carlson resumió: “Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente, queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas ni socialistas. Si los argentinos quieren comercializar con China, con Rusia o con Brasil, problema de los argentinos”