Milei le mandó una carta, pero Lula todavía no la leyó

El presidente, Javier Milei, todavía tendrá que esperar para encontrarse con su colega brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Según contó el mandatario del gigante sudamericano aún no tuvo oportunidad de leer la carta que fue enviada vía la canciller, Diana Mondino, en la que solicitó una reunión.

“No sé lo que dice, así que no puedo responder”, dijo en el Planalto. “Yo sé que mi canciller recibió una carta del presidente Milei, pero sucede que viajó y todavía no vi la carta”, dijo Lula ante la consulta de una periodista que catalogó al mandatario argentino como parte del grupo de dirigentes internacionales de “extrema derecha”. Ante esa situación, el brasileño sostuvo que no sabe lo que “Milei dice en la carta”, pero adelantó que en cuanto la lea tiene interés en que “la prensa sepa qué es lo que pretende Argentina y qué quiere conversar con Brasil”.