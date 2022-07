Los pueblos de Europa ofrecen incentivos económicos a argentinos que quieran vivir allí

Con todo lo que está pasando en Argentina a nivel político – económico, fantasear con la posibilidad de dejar el país no parece tan alocado. Para aquellos jóvenes argentinos que están analizando la posibilidad de emigrar hacia Europa existe la posibilidad de recibir incentivos económico si elige algunos pueblos en particular.

Esta estrategia no es nueva. Desde hace tiempo Europa implementa los incentivos para que algunos pueblos no queden deshabitados, ya que debido al envejecimiento de su población y al éxodo de jóvenes, varias locales buscan alternativas atractivas para atraer personas para que se instalen en las pequeñas comunidades. Un detalle no menor es que, aquellos argentinos con doble nacionalidad europea pueden acceder a estos beneficios.