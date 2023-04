Liberaron a Donald Trump: juicio en enero, y ¿100 años de cárcel?

Además, se les pidió "abstenerse de participar en conductas que tengan el potencial de incitar a la violencia o crear disturbios civiles. No se involucre en palabras o conductas que puedan poner en peligro el estado de derecho tal como se aplica a estos procedimientos en esta sala del tribunal".

El juez dijo que no estaba emitiendo una orden de silencio como se había dicho, ya que Trump es un "candidato a presidente de los Estados Unidos" y sus "derechos de la Primera Enmienda son de vital importancia", pero dijo que no estaba de acuerdo con "que cierto lenguaje esté justificado por la frustración".

Los cargos están relacionados con un pago de US$ 30.000 a un portero que estaba tratando de vender información sobre un niño que Trump supuestamente engendró fuera del matrimonio; US$ 150.000 a la ex modelo de Playboy Karen McDougal y un pago de US$130.000 a Stormy Daniels.

"Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar una conducta delictiva que ocultó información dañina del público votante durante las elecciones presidenciales de 2016", dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado.

"No se trata solo de un pago", dijo el fiscal. "Son 34 registros comerciales. Uh 34 declaraciones falsas y registros comerciales. Estaban ocultando una conducta delictiva".

"Estos son delitos en el estado de Nueva York. Independientemente de quién seas, no puedes normalizar conductas criminales graves", dijo antes de recordar que "nadie está por encima de la ley".

En conjunto, los cargos (falsificación de registros comerciales en primer grado) conllevan una sentencia máxima de más de 100 años de prisión según la ley de Nueva York pero, incluso si se le declara culpable de todos los cargos, es poco probable que Trump sea sentenciado a tanto tiempo.

Cada cargo es un delito grave de bajo nivel que conlleva un máximo de 4 años de prisión por cada uno.

Un abogado de Donald Trump se comprometió a luchar contra los cargos criminales que enfrenta el expresidente por los pagos de dinero secreto y calificó los cargos de "tristes".

"La acusación en sí es estándar", dijo el abogado Todd Blanche afuera del complejo judicial de Manhattan luego de la lectura de cargos de Trump , y agregó que la acusación era "triste y vamos a luchar contra ella, vamos a luchar con fuerza".

Trump se declaró inocente los de 34 cargos penales en un tribunal de Manhattan por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

La lectura de cargos ante el juez Juan Merchan se produjo después de que el expresidente llegara a la sede del tribunal, donde también se ubica la oficina del fiscal de distrito, Alvin Bragg. Dentro del edificio, se le tomaron muestras de sus huellas dactilares como parte del proceso de arresto.

En concreto, uno de sus abogados, Todd Blanche, a quien recientemente incorporó a su equipo legal para reforzar su defensa, se pronunció en nombre de Trump, tras lo que se enumeraron los 34 cargos a los que se enfrenta por falsificar registros comerciales, aunque por el momento se desconocen más detalles.

El fiscal mostró preocupación durante la sesión por los comentarios vertidos por el exmandatario en Truth Social, la red social de su propiedad, donde llegó a afirmar que "la izquierda demócrata radical ha criminalizado el sistema judicial".

En este sentido, dijo sentirse "preocupado" ante los posibles efectos que puedan tener estas publicaciones tanto en los jurados como en los testigos, por lo que el fiscal planteó la posibilidad de emitir una orden de protección, según la cadena NBC.

Trump, quien no hizo ninguna declaración tras salir de la sala del tribunal sobre las 15.30 horas (hora local), se dirigió luego a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, donde previsiblemente se pronunciará sobre las 20.15 (hora local).

Trump se convirtió así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.

La imputación de Trump, un hecho inédito en la historia de Estados Unidos, deriva de un caso que se remontaría a 2006 pero que no vio la luz hasta 2018, cuando Stormy Daniels señaló de manera directa y en público al magnate por un presunto 'affaire' extramatrimonial que acarreaba múltiples derivadas legales.

El hecho en cuestión no habría pasado de ser una de las múltiples acusaciones de infidelidad o incluso acoso vertidas contra Trump en estos últimos años si no fuera porque en 2016, unos días antes de las elecciones que llevaron al dirigente republicano a la Casa Blanca, Daniels recibió un pago de 130.000 dólares.

Con este dinero, en el que medió el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, el magnate se garantizaba supuestamente el silencio de Clifford. La actriz alega que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia.