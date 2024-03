Sin embargo, Harris no dejó de lado la discusión sobre los considerables riesgos que acompañan al desarrollo de la IA, advirtiendo sobre peligros de magnitud catastrófica que exigen prudencia.

Cuál es el miedo que hay con la evolución de la inteligencia artificial

Harris enfatizó para el medio mencionado que las inteligencias artificiales podrían volverse potencialmente incontrolables por sus creadores, es decir, los humanos.

Informó esto basado en varios documentos de referencia que incluyen investigaciones y análisis empíricos publicados en las principales conferencias de IA del mundo.

También, una investigación respaldada por el Departamento de Estado de EE. UU. subraya que, más allá de sus aplicaciones beneficiosas en campos laborales y educativos, la IA presenta amenazas catastróficas potenciales tanto para la humanidad como para la seguridad global.

Esta conclusión proviene de un estudio titulado “An Action Plan to increase the safety and security of advanced AI” (Un plan de acción para incrementar la seguridad de la inteligencia artificial avanzada), que recoge opiniones de más de 200 expertos en materias de IA, ciberseguridad, armas de destrucción masiva, y seguridad nacional.

Qué peligros existen con el avance de la inteligencia artificial

Una de las preocupaciones expresadas es el riesgo de que las IA logren un nivel de autonomía tal que les permita controlar aspectos esenciales para la vida humana, como el suministro de energía, agua, alimentos y medicamentos.

Además, el desarrollo de tecnología de vigilancia avanzada por parte de las IA podría supervisar los movimientos humanos, facilitando una posible dominación.

Este escenario hipotético también contempla el control de la información a través de plataformas digitales y la creación de un ejército mecánico, con implicaciones profundas para la libertad y autonomía humana.

Cómo se puede prevenir las amenazas de la inteligencia artificial

Responder a estos desafíos implica el desarrollo de un marco de seguridad robusto para las IA avanzadas, como resalta el reporte del Departamento de Estado.

Es crucial que la comunidad internacional adopte medidas preventivas eficaces para garantizar que el avance de la inteligencia artificial se oriente hacia la realización del bien común, minimizando los riesgos asociados.

La visión compartida es una, en la cual la prometedora capacidad de la IA se balancea con el imperativo de salvaguardar el bienestar humano y la estabilidad global.

Qué se puede hacer para enlazar avances de la IA con la humanidad

Para abordar estas preocupaciones, las regulaciones y políticas públicas jugarán un papel central. Los gobiernos, en colaboración con entidades privadas y expertos en la materia, deben fomentar un diálogo abierto y constructivo que permita establecer directrices claras para el desarrollo y la implementación de la IA.

Asimismo, la educación y la sensibilización sobre los beneficios y riesgos de la IA son fundamentales para crear una sociedad preparada para navegar los cambios que esta tecnología traerá.

Si bien la inteligencia artificial ofrece una oportunidad única para abordar algunos de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, el entusiasmo por sus posibilidades no debe ocultar los riesgos significativos que conlleva.

La clave para desbloquear el potencial de la inteligencia artificial, protegiendo al mismo tiempo los intereses de la humanidad, reside en una gestión prudente y colaborativa que anticipe los posibles escenarios problemáticos y actúe para mitigarlos antes de que se materialicen.

FUENTE: Infobae