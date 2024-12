La FED volvió a bajar la tasa de interés: cómo impacta en Argentina

En ese sentido, Jerome Powell, presidente de la Fed, anticipó en conferencia de prensa que el organismo será más “prudente” a partir de ahora a la hora de contemplar nuevas bajas de tipos de interés. “Con la acción de hoy, hemos reducido nuestra tasa en un punto porcentual completo desde su máximo y nuestra postura de política ahora es significativamente menos restrictiva. Por lo tanto, podemos ser más cautelosos al considerar nuevos ajustes”, dijo.

En el tramo final del gobierno de Joe Biden, con una inflación norteamericana que confirmó el sendero descendente, la entidad que preside Jerome Powell pudo relajar la política monetaria desde septiembre último. El regreso al poder de Trump, con la promesa recortes de impuestos, desregulación y la eventual aplicación de aranceles a las importaciones procedentes de China-, hace temer a los inversores que los precios puedan retomar el alza. Ello obligaría a la Fed a revisar su iniciativa de continuar con el recorte de las tasas.

“De los indicadores económicos que se publicaron durante los últimos días, destacamos al índice de precios del consumidor y en particular a su definición “core”, la cual excluye a alimentos y energía. Si bien la variación mensual coincidió con el consenso de estimaciones (0,3%), no es compatible con el objetivo de convergencia de largo plazo que pretende el FOMC de la Reserva Federal”, advirtió un informe del Grupo IEB (Invertir en Bolsa). ”A nuestro juicio, el aspecto más relevante de la reunión del FOMC será la actualización del SEP (Summary of Economy Projections) y en especial las proyecciones de su tasa de política monetaria para fines de 2025. En nuestra opinión, el FOMC reducirá su proyección de recorte para 2025″, agregó el Grupo IEB.

En esta línea de razonamiento, hay que subrayar que la inflación en Estados Unidos subió en noviembre por segundo mes consecutivo, una complicación para la estrategia de tasas en descenso prevista por la Fed. El índice de precios al consumidor (IPC) subió al 2,7% anual el mes pasado, ligeramente por encima del 2,6% de octubre, todavía por encima del objetivo del 2 por ciento.

“Lo más importante de la reunión de la Fed serán los comentarios sobre la política monetaria en 2025, ya que el mercado está empezando a temer que los futuros recortes de tipos sean menos frecuentes”, señaló Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, con sede en Londres.

¿Qué efecto puede tener sobre la Argentina?

El costo del dinero en descenso promueve al crédito e impulsa a la actividad económica. Por el peso específico del PBI de los EEUU en el mundo y su impacto en la demanda global de bienes y servicios, se trata de una noticia favorable para la Argentina, que aspira a crecer 5% en 2025 con una mayor apertura comercial.

Sin embargo, Donald Trump procura imponer al menos un 10% de arancel sobre todas las importaciones, así como impuestos significativamente más altos sobre los productos chinos. Junto con estas medidas, las mayores restricciones para el flujo migratorio también podrían encarecer la mano de obra e impulsar la inflación.

Por lo tanto, las señales son ambiguas. Un crecimiento sostenido de EEUU impulsará la demanda global, tendencia que ayudará a la reactivación económica de Argentina y a sus exportaciones. También contribuiría a precios más sostenidos para las materias primas, matriz del ingreso de divisas a la economía doméstica. Pero un freno en los recortes de tasas en EEUU por una inflación más alta que lo previsto podría revertir los fundamentos positivos, con un dólar fortalecido.

“Trump es más un síntoma que una causa del ambiente político. Su segundo mandato representará una intensificación de las tendencias que ya estaban en marcha: una política fiscal laxa y una reacción continua contra la globalización en forma de aranceles más altos -nótese que Biden no revirtió los aranceles impuestos por Trump en su mandato anterior-”, evaluó Johanna Kyrklund, jefa de Inversiones en Schroders.

¿Qué significa esto para los mercados en 2025? “Dejando a un lado los riesgos políticos, el contexto económico sigue siendo benigno. La inflación se ha movido en la dirección correcta y las tasas de interés están cayendo en Estados Unidos y Europa. Esperamos un aterrizaje suave, y nuestra expectativa es que el crecimiento se reacelere a medida que avancemos en 2025. Nuestra expectativa es un aterrizaje suave de la economía en 2025″, afirmó Kyrklund.

En este fin de año, la confirmación de la reducción de tasas en los EEUU, con el consiguiente debilitamiento del dólar respecto al resto de las monedas, llegaría en momento oportuno para la Argentina cuando dos precios centrales para la inserción internacional se están deteriorando: el del real brasileño -en un mínimo histórico, a 6,20 reales por dólar- y el de la soja, cuya tonelada se pacta en Chicago a USD 351, un piso desde agosto de 2020.

En el plano bursátil, el economista Gustavo Ber explicó que “lo más relevante para los operadores -con los principales índices de Wall Street aún en máximos- será evaluar las señales que pudiera aportar respecto a la estrategia que aplicaría a futuro. En este contexto externo es que los activos domésticos también aprovechan para intercalar un respiro tras las vertiginosas subas acumuladas, aunque habrá que evaluar su duración dado que hasta el momento dichos descansos resultaron efímeros ante renovadas apuestas de inversores”.