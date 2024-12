Pese al pedido de Javier Milei, Adorni y Bullrich vacacionarán en destinos atractivos de Estados Unidos

En las últimas 24 horas se conoció que Javier Milei decidió no tomarse vacaciones durante el verano, continuando con sus funciones desde Olivos. Hasta el momento se conoce que viajará a Estados Unidos, pero solo para la asunción de Donald Trump. En el medio, deslizó sugerencias para su equipo en torno al receso de verano, pidiendo entre otras cosas que no elijan destinos ostentosos. Pese a ello, Manuel Adorni y Patricia Bullrich confirmaron que pasaran sus vacaciones en Norteamérica.

Descanso comedido Javier Milei no se tomará vacaciones y a los ministros les sugirieron no viajar a destinos ostentosos

El vocero presidencial explicó en un medio de Buenos Aires que no existe una prohibición como tal de parte del presidente, pero sí hubo tres recomendaciones. Por un lado, que no sea un destino ostentoso, que no se desarmen los equipos de colaboradores y que los periodos de descansos se puedan interrumpir en caso de existir algún problema que requiera la presencia del funcionario en sus cargos.