La Casa Blanca difundió imágenes de Trump siguiendo en vivo la operación para capturar a Maduro

La Casa Blanca publicó este sábado una serie de fotografías de Donald Trump supervisando en tiempo real la operación militar destinada a capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. En las imágenes se lo ve al mandatario estadounidense acompañado por sus asesores más cercanos, mientras seguían el desarrollo de la misión desde el centro de comando.

En conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, explicó que el operativo fue el resultado de meses de planificación y ensayos. Según detalló, la acción -bautizada “Operación Resolución Absoluta”- se llevó a cabo de manera “discreta y precisa” durante la madrugada del 3 de enero.

image Caine también informó que en el despliegue participaron más de 150 aeronaves, entre ellas cazas F-35, F-22 y F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1, en lo que calificó como una de las maniobras más complejas de los últimos años.

