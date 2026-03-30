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Guerra

Irán admitió la muerte de Alireza Tangsiri, el jefe naval de la Guardia Revolucionaria

El militar era señalado por Israel como el cerebro detrás del minado y bloqueo del estrecho de Ormuz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El gobierno de Irán confirmó este lunes el fallecimiento de Alireza Tangsiri, el influyente comandante de la Marina de los Guardianes de la Revolución. La noticia llega días después de que Israel se adjudicara su eliminación durante un operativo militar contra el mando naval iraní.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los Guardianes de la Revolución informaron a través de sus canales oficiales que el alto mando "sucumbió a heridas graves". Tangsiri era una de las figuras más visibles del ejército ideológico persa y un veterano de la guerra contra Irak en la década del 80.

La confirmación oficial convalida las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien el pasado 26 de marzo anunció que sus fuerzas habían neutralizado al jefe militar. Para la inteligencia de Israel, el comandante era el responsable directo de las operaciones de bloqueo en rutas comerciales estratégicas.

Bajo la conducción de Tangsiri, quien asumió el mando en 2018, la Marina de los Guardianes reforzó su presencia en el Golfo. El militar había advertido en reiteradas ocasiones que Irán poseía la capacidad técnica para cerrar el estrecho de Ormuz si el país sufría una agresión externa.

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