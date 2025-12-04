jueves 4 de diciembre 2025

Tensión

Honduras: Las elecciones se definirían por unos pocos miles de votos

Con el 86% de los votos escrutados, el candidato de Donald Trump, Nasry “Tito” Asfura, se imponía en las elecciones presidenciales de Honduras por 20.000 votos, sobre un padrón de más de 6 millones y medio de personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nasry Asfura y Salvador Nasralla

El escrutinio de las elecciones en Honduras avanza, hasta hoy 4 de diciembre, con un margen extremadamente estrecho entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, según los datos oficiales más recientes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con más del 86% de las actas procesadas, Asfura, el candidato apoyado explícitamente por Donald Trump, mantiene una ligera ventaja superior a los 20.000 votos, una diferencia mínima en una contienda donde ambos candidatos rondan el 40% de apoyo. La autoridad electoral ha enfatizado que el resultado sigue siendo preliminar y que el proceso continúa bajo verificación.

El CNE decidió pausar temporalmente la publicación automática de resultados tras detectar inconsistencias técnicas y la necesidad de revisar actas de manera manual, lo que ha incrementado la expectativa nacional e internacional sobre el desenlace. Observadores señalan que Honduras enfrenta uno de los escrutinios más ajustados de su historia reciente.

