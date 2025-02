Hamas confirma que entregará a Israel los cuerpos de la familia argentina Bibas

Kfir era el rehén más joven secuestrado en el 7 de octubre de 2023, cuando tenía tan solo 9 meses, del kibutz Nir Oz, a tan solo 1,5 kilómetros de la divisoria con Gaza. Ya en noviembre de 2023, el brazo armado de Hamas dijo que los tres habían muerto en bombardeos israelíes en la Franja, algo que Israel no pudo confirmar.

El padre de los niños argentinos, el israelí Yarden Bibas, fue liberado con vida el pasado 1º de febrero, tras 16 meses en cautividad, pero sin su esposa, Shiri Bibas, ni sus dos hijos. Yarden fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en su casa en el kibutz Nir Oz, en la frontera con Gaza, y separado del resto de su familia. Sus suegros, Margit y Yossi Silberman, fueron abatidos en esa misma escena.

Israel manifestó su profunda preocupación por Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños, pero no confirmó sus muertes. Incluso, desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu pidieron este martes al público y a los medios de comunicación israelíes que no difundan los rumores sobre los nombres de los rehenes asesinados que serán entregados el jueves hasta no tener pruebas de ADN que confirmen la identidad de los caídos.

De todas formas, Netanyahu sí confirmó que cuatro cadáveres de rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 serán entregados el jueves a Israel y que seis rehenes serán liberados el sábado, como anunció Hamas.

Esos seis rehenes que serán liberados el sábado se encuentran el etíope-israelí Ebra Mangesto y el beduino Hisham al Sayed, que permanecían secuestrados en Gaza desde hace una década -2014 y 2015 respectivamente-, tras entrar al enclave de forma voluntaria.

Cada uno será intercambiado por 77 presos palestinos, según lo estipulado en el acuerdo, entre ellos 47 del millar que fueron liberados en el conocido como acuerdo de Shalit de 2011 y detenidos de nuevo tiempo después.

Al Haya dijo que todas estas liberaciones, que pondrían fin a los canjes acordados en la primera fase, buscan hacer de esta etapa "un éxito" y "prepararse para conversar sobre la segunda fase". El líder islamista aseguró también que Hamas sigue trabajando junto a los países mediadores (en especial Egipto y Catar) para obligar a Israel a permitir la entrada de maquinaria pesada para desescombrar y suficientes refugios a Gaza, como contempla el acuerdo de alto el fuego.

FUENTE: Clarín