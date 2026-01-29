viernes 30 de enero 2026

Tristeza

Hallaron muerta a una joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Los investigadores aún no dejaron trascender hipótesis sobre las causas de la muerte de Narela Barreto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, confirmaron el hallazgo del cuerpo de Narela Micaela Barreto, la joven argentina de 27 años que había sido vista por última vez el pasado viernes 23 de enero. La noticia fue comunicada oficialmente a su padre, quien arribó al país norteamericano este jueves con el fin de colaborar en los operativos de rastrillaje y seguir de cerca los avances del caso.

image

Cronología de una desaparición misteriosa

Narela, oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, se encontraba radicada en Estados Unidos desde junio de 2024. Según el relato de sus familiares, la joven mantenía una comunicación constante con su círculo íntimo, lo que encendió las alarmas cuando dejó de responder mensajes y llamadas la semana pasada.

El último contacto fehaciente ocurrió el lunes 26 de enero al mediodía, cuando le envió un mensaje a su madre mencionando que se dirigía a su trabajo. De acuerdo con el testimonio de un vecino y de su prima Milagros, Narela fue vista por última vez subiéndose a un vehículo de una aplicación de transporte. A partir de ese momento, su teléfono celular se apagó y no se supo más de ella.

Investigación en curso

Aunque por el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento, las autoridades locales investigan si la joven fue víctima de un crimen. Los esfuerzos de los investigadores se centran actualmente en el análisis de las cámaras de seguridad de los edificios cercanos para identificar el automóvil al que subió la víctima y reconstruir el recorrido que realizó.

Durante los días previos al hallazgo, la familia había expresado su desesperación ante la falta de respuestas de las fuerzas policiales estadounidenses. Incluso se barajó la posibilidad de que hubiera sido detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aunque Narela contaba con su VISA y documentos en regla, y dicha agencia negó tener información sobre una detención.

Quién era Narela Barreto

Narela era una joven con un avanzado nivel de inglés, habilidad que adquirió desde la infancia y que le permitía trabajar como traductora. Antes de emigrar, atendía un kiosco en Banfield junto a sus primas. Viajó a Estados Unidos originalmente para asistir al casamiento de una amiga, pero decidió quedarse en el país para buscar mejores oportunidades laborales y progresar, trabajando recientemente como mesera.

Dolor en las redes sociales

Tras confirmarse el deceso, sus allegados volcaron su dolor en las redes sociales. Su hermano, Santiago, publicó un emotivo mensaje de despedida: “Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida Mi, te amo, descansa en paz hermanita”. Por su parte, su prima Ayelén, quien había sido una de las voces principales en la difusión de su búsqueda, la recordó como su "hermana del alma" y pidió que pueda "volar alto”.

image

El Consulado argentino en Los Ángeles ya ha tomado intervención en el caso y se encuentra en contacto permanente con la familia para brindar asistencia en este difícil momento

