Giorgia Meloni endurece su postura contra la guerra y condena la matanza en una escuela de niñas en Irán

En una de sus intervenciones más críticas hasta la fecha, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni , expresó ante el Senado su firme condena por la matanza de niñas ocurrida en la escuela Shajare Tayebé en Minab , al sur de Irán. La mandataria calificó el hecho como una tragedia y exigió que se establezcan rápidamente las responsabilidades, enfatizando que "debe protegerse la seguridad de los civiles y los niños" .

El ataque, que según los reportes terminó con la vida de decenas de niñas de entre siete y doce años, fue situado por Meloni dentro de un contexto de intervenciones unilaterales por parte de Estados Unidos e Israel que, según sus palabras, se encuentran "al margen del derecho internacional" .

image Las tumbas para las niñas asesinadas en un bombardeo a una escuela iraní.

Una crisis estructural global

Meloni estableció un paralelismo entre la invasión rusa de Ucrania y la actual campaña contra Irán, advirtiendo que el mundo enfrenta una "crisis estructural del sistema internacional" y el colapso de un orden común. En este sentido, fue tajante al declarar que Italia no es cómplice de estas acciones y que su gobierno no busca involucrarse en el conflicto: "No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra".

Respecto a la cooperación militar, la primera ministra aclaró que el uso de las bases estadounidenses en suelo italiano se rige por acuerdos de 1954. Aseguró que cualquier solicitud de uso para operaciones logísticas fuera de lo estipulado requeriría la autorización del Parlamento, y que hasta el momento no se ha recibido ninguna petición de ese tipo.

Protección en el Golfo y amenaza nuclear

Pese a sus críticas, Meloni confirmó que Roma está proporcionando medios de defensa aérea a los países del Golfo. Esta medida se justifica por la necesidad de proteger a los socios estratégicos de la región, así como a los decenas de miles de ciudadanos italianos y los aproximadamente 2.000 soldados que Italia mantiene desplegados en la zona.

Finalmente, la mandataria reiteró su postura de que no se debe permitir que Irán desarrolle armas nucleares, argumentando que esto tendría repercusiones dramáticas para la seguridad mundial y dejaría a Europa expuesta a una amenaza directa de Teherán. Aunque organismos internacionales como la OIEA han señalado que no hay pruebas de un programa con fines bélicos, Meloni insistió en que el riesgo de proliferación nuclear pondría fin al marco de seguridad internacional vigente.