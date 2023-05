Estados Unidos: DeSantis peleará la interna republicana contra Donald Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis , presentó la documentación para participar de las primarias del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos . Con este paso, DeSantis se convirtió en el principal rival del ex mandatario Donald Trump, a quien parte del establishment conservador norteamericano no apoya. El lanzamiento de campaña fue este miércoles con una entrevista en Twitter Spaces -el servicio de chats de audio de la red social- con el director ejecutivo de la plataforma, Elon Musk.

Según informaron los diarios estadounidense The New York Times y The Washington Post, DeSantis presentó los documentos ante la Comisión Federal Electoral. "Voy a entrevistar a Ron DeSantis y tiene un gran anuncio que hacer", confirmó el magnate sudafricano. La conversación estará moderada por el empresario vinculado al sector tecnológico David Sacks, quien anteriormente se mostró partidario de DeSantis y cercano a Musk.