Estados Unidos considera desviar la ayuda militar a Ucrania hacia Oriente Medio

En una información exclusiva, el diario The Washington Post informa este jueves que el Pentágono está considerando la posibilidad de desviar armamento destinado a Ucrania hacia Oriente Medio, dado que la guerra en Irán está agotando algunas de las municiones más críticas del ejército estadounidense, según tres personas familiarizadas con el asunto.

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Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la reorientación del equipo, este cambio pondría de manifiesto las crecientes concesiones necesarias para sostener la guerra de Estados Unidos contra Irán, donde el Comando Central de Estados Unidos ha alcanzado más de 9.000 objetivos en poco menos de cuatro semanas de combates.

Qué armas estarían en riesgo

Entre el armamento que podría desviarse de Ucrania se incluyen misiles interceptores de defensa aérea, encargados a través de un programa de la OTAN lanzado el año pasado, mediante el cual los países socios compran armamento estadounidense para Kiev, indicaron las tres personas, que hablaron bajo condición de anonimato para describir las delicadas deliberaciones del Pentágono.

Siempre según el Washington Post, la iniciativa de la "Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania" (PURL, por sus siglas en inglés) ha garantizado el flujo de equipo militar selecto a Kiev, incluso cuando la administración Trump ha recortado la mayor parte de la asistencia directa en materia de seguridad del Pentágono.

En un comunicado, un portavoz del Pentágono afirmó que el Departamento de Defensa garantizaría que las fuerzas estadounidenses y las de sus aliados y socios contaran con lo necesario para luchar y vencer, pero declinó hacer más comentarios.

Olga Stefanishyna, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, declaró que Kiev mantenía informados a sus socios sobre sus necesidades, incluidas las de defensa aérea, pero comprendía el considerable período de incertidumbre durante la guerra.

"Cualquier interrupción al inicio de las recientes operaciones en Oriente Medio se ha mitigado", añadió Stefanishyna.

En respuesta a las preguntas realizadas por el Washington Post, la OTAN no se pronunció sobre si la alianza militar estaba al tanto o preocupada por un posible desvío de equipo estadounidense. Un funcionario de la Alianza indicó por correo electrónico que los países "continúan contribuyendo al PURL y que el equipo sigue llegando a Ucrania".

Desde el verano pasado, según el funcionario, la iniciativa ha suministrado el 75 % de los misiles para las baterías Patriot de Ucrania y casi toda la munición utilizada en sus otros sistemas de defensa aérea.

FUENTE: Clarín