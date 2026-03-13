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Medio Oriente

Erdogan advirtió que Turquía no será arrastrada a la guerra contra Irán

Erdogan señaló que su prioridad es “mantener a nuestro país alejado de esta hoguera”.

Por Agencia NA
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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo hoy viernes por la noche que su país no será arrastrado a una guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, después de la intercepción de un tercer misil balístico que ingresó al espacio aéreo turco.

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Erdogan expresó en Estambul que Turquía procede “con gran cautela ante los complots, trampas y provocaciones encaminados a arrastrar a nuestro país a la guerra”.

“Mantener a nuestro país alejado de esta hoguera es nuestra principal prioridad”, dijo, y agregó que Turquía está “tomando las medidas necesarias contra todas las amenazas que violen el espacio aéreo”.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que un tercer misil balístico ingresó al espacio aéreo turco y fue interceptado por la OTAN. “Una munición balística lanzada desde Irán que ingresó al espacio aéreo turco fue neutralizada por los elementos de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, dijo en una declaración el Ministerio de Defensa de Turquía.

Las sirenas antiaéreas se escucharon hoy por la mañana en la Base Aérea de Incirlik en la provincia meridional turca de Adana, informó la semioficial Agencia Anadolu. Videos que circulan en redes sociales también parecen mostrar la llegada de un misil seguida del sonido de una explosión.

El ministerio dijo que el más reciente incidente constituye la tercera munición balística interceptada lanzada en los últimos días “desde Irán” a Turquía, en medio de crecientes tensiones regionales.

En respuesta, el embajador de Irán en Ankara, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, dijo hoy que el más reciente incidente “también es una interrogante para nosotros” con lo que dio a entender que fue llevado a cabo por “terceros elementos cuyos esfuerzos se encaminan a dañar las relaciones amistosas y fraternales entre los dos países”.

El martes, el Ministerio de Defensa de Turquía dijo que un sistema Patriot de defensa antiaérea asignado por la OTAN para apoyar el espacio aéreo turco fue desplegado en la provincia oriental de Malatya y estaba siendo preparado para entrar en servicio.

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