En menos de un minuto, Carlos Arguiñano explica cómo es la monarquía

Video Carlos III, el racista: el Rey se hizo el sota para no saludar a un negro

Mientras cocina, habla menos de la comida que cuestiones de la vida, de la historia, con reflexiones que matiza con cantos y algunos pasos de baile. Es un cocinero excelente, y es también un decidor fantástico.

En uno de sus últimos programas, emitidos luego de la muerte de Isabel II, se permitió algunas reflexiones que lo volvieron viral, con comentarios del tipo, “Pero, ¡que es esta maravilla!!?”, o “Carlos, eres el puto amo”.

Mientras cortaba unas papas que iba a echar a la olla, Carlos comenzó su reflexión: “¿Qué me decís de lo de la reina de Inglaterra? Ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. La han movido bien a la abuela... Estará quejosa".

A continuación, un clásico; fue por Carlos III, el nuevo rey: "Luego estará mi tocayo, Carlos. ¡Qué nervios! A esta edad a trabajar", disparó.

Sin dejar de sonreír ni de cocinar, con maravilloso paisaje de viñedos detrás, señaló: "Este, que no habrá hecho más que cazar zorros y andar de... Este no ha estado vendimiando. Aquí sí va a haber que vendimiar. Aquí no vendrá, aquí hay que trabajar. Estará a otra cosa".

Y concluyó, siempre en su tono coloquial: "Bueno, pues a nosotros nos ha tocado lo de currar. Pues venga".