miércoles 27 de agosto 2025

Justicia

En China condenaron a un legislador corrupto a "muerte con suspensión"

El importante dirigente admitió estar arrepentido. ¿Podría evitar la ejecución?

Redacción Tiempo de San Juan
image

Liu Xingtai fue condenado a pena de muerte con suspensión de dos años, por un tribunal de China. Había sido juzgado el pasado 29 de mayo y su condena quedó firme este martes.

Xingtai, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Hainan, tuvo cargos importantes como legislador, en las provincias de Hainan y Shandong, en el sur del gigante asiático.

image

¿Cuánto dinero recibió Liu Xingtai en coimas?

Según el tribunal, la condena es a raíz de haber recibido coimas entre 2003 y 2024. Los sobornos fueron entregados a Liu para brindar apoyo a individuos, organizaciones relacionadas con operaciones empresariales, contratos comerciales y desembolso de fondos.

Los montos que recibió el condenado exlegislador de Hainan fueron en concepto de dinero y objetos de valor por más de 316 millones de yuanes (unos u$s44,38 millones) durante un período de casi dos décadas.

Por otro lado, los bienes personales de Liu serán confiscados y sus ganancias ilegales derivadas de sobornos serán recuperadas y entregadas al tesoro estatal. Además, tampoco se le prohibió de por vida acceder a sus derechos políticos.

Cómo funciona una condena a muerte con dos años de suspensión

La pena de muerte con suspensión por dos años, comprende, en este caso, que si Liu Xingtai no comete nuevos delitos y muestra buen comportamiento, su sentencia será conmutada a cadena perpetua, una práctica común en los casos de corrupción en China. También, se tiene en cuenta para najar su condena, el haber reconocido recibir coimas y disculparse por ello ante el tribunal.

Desde 2012, con la llegada al poder Xi Jinping, se inicio una campaña anticorrupción que ha dejado a varios altos cargos condenados por aceptar sobornos millonarios. La lista de condenados por coimas es de ámbitos tan diferentes que incluye a lo farmacéutico, lo financiero, lo tabacalero o lo deportivo.

Sin embargo, algunos expertos advierten que las acusaciones podrían formar parte de una estrategia para acabar con críticos y rivales al oficialismo.

