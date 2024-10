El hijo de Liam Payne: dónde está y quién es su madre

Sorpresa en las redes El fallecimiento de Liam Payne: el motivo por el que sus excompañeros de One Direction no lo despidieron

Aunque, por el momento, una de las declaraciones más esperadas, no se conoció. Se trata de la de Cheryl Cole, la madre del único hijo de Liam Payne . Los cantantes comenzaron una relación en 2016, siendo una de las más comentadas de ese año, teniendo en cuenta que ella es 10 años mayor que él, en 2017 recibieron a su primer hijo: Bear Payne y en 2018 anunciaron su separación. Aunque, en ese entonces, confirmaron que mantendrían una buena amistad por el bienestar del pequeño quien hoy ya tiene 7 años .

Dónde está el hijo de Liam Payne y su madre

La realidad es que, más allá del impacto de su muerte, una de las cuestiones que más afectó a sus fanáticos es que Liam Payne se encontraba completamente alejado de su familia al momento de su deceso. Esto es porque los miembros de su familia están todos en Londres, lo que incluye tanto a Cheryl Cole como a su hijo Bear.

Si bien desde que se separó de Cole, Liam mantuvo una buena relación con ella y siempre habló de la también cantante como "una excelente madre", lo cierto es que él no compartía mucho tiempo con su hijo debido a que se la pasaba viajando por su carrera musical. Aún así, siempre que tenía ocasión, disfrutaba de su compañía en la más profunda intimidad y preservando la identidad del pequeño Bear, a quien hoy todavía no se le conoce la cara.

En varias ocasiones Liam comentó lo importante que era para él ser padre y poder estar en la vida del pequeño, pese a lo difícil que es equilibrar su vida personal con la profesional. Actualmente, el niño se encuentra conviviendo con su madre en Londres, pero siempre mantuvo la imagen de su padre presente. De hecho, así lo confirmó el ex One Direction en la última publicación que hizo sobre el joven un mes y medio antes de su muerte, donde mostró su emoción por hablar con él.

"Bendito sea. Ya está muy grande. Es un niño grande y parece un yo en miniatura. Como si necesitáramos más yos en el mundo", señalaba generando cierta inquietud. En un post que compartió con sus seguidores la estrella expresaba la ilusión que sentía por volver a ver a su hijo: “Aún no recibí ningún calcetín de papá. Hablaré con mi hijo dentro de un rato y estoy muy emocionado”.

Y, si bien por ahora Cheryl Cole (ex integrante del grupo Girls Aloud) no habló al respecto, se espera que una vez superado el duelo, en especial cuando pueda despedirse de Payne, le dedique unas palabras a su ex y padre de su hijo.

FUENTE: Minuto 1