El fallecimiento de Liam Payne: el motivo por el que sus excompañeros de One Direction no lo despidieron

La repentina muerte de Liam Payne , a sus 31 años, no solo dejó un profundo vacío en la música, sino que también marcó un triste capítulo en la historia de One Direction. Aunque todos los integrantes continuaron sus carreras de forma independiente, el recuerdo de la boy band británica siempre estuvo presente en la vida de los fanáticos. Sin embargo, la trágica partida del cantante también reavivó las tensiones que surgieron tras la disolución del grupo, en especial por la falta de mensajes por parte de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik.

El 23 de julio de 2010 fue una fecha que cambió la vida de varios jóvenes. En medio del transcurso de The X Factor, el conocido reality que les abrió paso a la música a varias estrellas, cinco muchachos captaron la atención de la audiencia. Si bien no se llevaron el primer lugar, lo cierto es que uno de los jueces y productor discográfico, Simon Cowell, quedó fascinado con su talento y les ofreció un contrato. Este fue el nacimiento de la banda y, con ello, el comienzo de una etapa que repercutió en las infancias y adolescencias de todo el mundo.

A lo largo de su carrera, la agrupación musical lanzó cinco álbumes, una película de su recital en vivo, merchandising y realizaron cuatro giras mundiales. También aparecieron en incontables oportunidades ante las cámaras para entrevistas, apariciones en televisión y hasta videoblogs, lo que dejó entrever una hermandad que sus fanáticos anhelaban. Sin embargo, la burbuja de ensueño terminó abruptamente con la salida de Zayn en 2015. En medio de versiones de conflicto con sus excompañeros, el compositor abandonó su lugar para emprender una carrera en solitario y desestabilizó al grupo. Los cuatro restantes intentaron continuar por un tiempo, pero pronto los miembros restantes confirmaran una pausa indefinida que fue el final de la banda.

El distanciamiento de los cantantes

Tras el cierre de ese capítulo en su vida, cada uno de ellos siguió su camino en solitario. Si bien algunos obtuvieron un éxito inmediato, otros quedaron en un limbo entre el recuerdo del pasado y su presente. En especial Liam, quien si bien sacó éxitos como “Strip Down to Me” y sacó un disco titulado LP1 en 2019, estos no llegaron a posicionarse a la par de los de Harry y Louis, quienes para se encontraban realizando giras por su cuenta. Lejos de quedarse quieto, Payne rebuscó la manera de continuar potenciando su talento artístico y compuso otros temas, participó de entrevistas hablando sobre su experiencia en el rubro y, además, realizó apariciones en los conciertos de sus excompañeros.

También su vida fue marcada por el nacimiento de su primer hijo, Bear, fruto de su vínculo con Cheryl Cole. Esto mostró otra faceta de su vida ante el ojo público. Sin embargo, no fue suficiente para mantenerlo fuera de este, a diferencia de la madre de su hijo, y continuó dando de qué hablar al referirse al distanciamiento del vínculo con sus presuntos amigos. En 2022, el compositor generó controversia al declarar en el podcast Impulsive, conducido por el youtuber estadounidense Logan Paul, que la banda había sido creada con el objetivo de impulsar su carrera. A su vez, se atribuyó el mérito de ser el “miembro honorífico” del grupo y comentó que no sabía cómo fueron seleccionados los otros integrantes durante su paso por el reality de música.

En esa misma entrevista, el intérprete de “Get Low” causó revuelo ante sus polémicos dichos contra Malik, quien fue el primer en dejar la banda. “Hay muchas razones por las que me desagrada Zayn y también hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado”, fueron sus primeras palabras sobre la expareja de la modelo Gigi Hadid. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando se refirió a la infancia del artista. También hizo alusión a un incidente específico que ocurrió con dicho artista y que, si bien desmintió en su cuenta de Instagram, luego su exprometida, Maya Henry, confirmó recientemente.

Estas declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales, incluso por parte de las directioners más leales de la banda, quienes lo acusaron de ningunear a sus compañeros. Por su parte, los cantantes no se pronunciaron al respecto y, a lo largo de los años, Liam presenció algunos de sus conciertos alrededor del mundo, siendo uno de ellos el de Niall en Buenos Aires el pasado 2 de octubre.

La ausencia de reacciones ante su muerte

Con el pasar de las horas, el fallecimiento de Payne tomó el protagonismo de los medios a nivel internacional. En especial ante la falta de comentarios por parte de los cantantes con quienes afrontó diferentes obstáculos a lo largo de su carrera. En ese marco, las versiones de peleas internas y enemistades tomaron fuerza en las redes sociales, en especial luego de que los familiares fueran los primeros en referirse al suceso.

En el caso de Tomlinson, este no realizó declaraciones al respecto a menos de un día del deceso. Tampoco lo hicieron sus hermanas, Lottie, Phoebe y Daisy, quienes conocieron de cerca a su excompañero.

Lo mismo ocurrió con Niall Horan, cuya última publicación en X (conocida previamente como Twitter) data de siete días atrás, pero su hermano mayor, Greg, le dedicó una publicación en su cuenta personal de Instagram. “Decir que estoy con el corazón roto es una manera de entender este extraño sentimiento esta mañana y durante toda la noche”, expresó, en inglés, al inicio del mensaje donde recordó los momentos que compartió con él y su familia tras la creación de la banda. “Eres solo uno de los cuatro chicos que tuvo la suerte suficiente de tomar mi lugar en la vida de Niall como hermano”, expresó en otra parte de su reflexión.

Sosteniendo esa misma línea, Harry Styles tampoco se pronunció al respecto. Sin embargo, su mamá, Anne Twist, publicó un breve posteo en su cuenta personal. “Solo era un chico”, escribió para acompañar una imagen de un corazón roto y un fondo negro.

A su desconsuelo se le sumaron las hermanas de Zayn Malik, Sasha y Doniya, quienes explicaron que se encontraban con el “corazón roto” ante la noticia.

Finalmente, la última en referirse a la muerte y que trajo añoranza a los fanáticos fue Lou Teasdale, la histórica estilista de la banda. Desde sus inicios, ella y su hija Lux convivieron como si fueran dos miembros más de la agrupación. Y, en medio del dolor que causó el hecho, expresó: “Les mando mucho amor”.

