El especial saludo del papa León en español desde el balcón de la Basílica de San Pedro

En su primer discurso como Papa, pidió a los fieles que fueran seguidores de Cristo, “el mal no prevalecerá”, además lanzó un “llamado a la paz” a “todos los pueblos”. Además pidió ayuda a la gente para “construir puentes de paz” con el objetivo también de buscar la Justicia e invitó a hacerlo sin miedo desde el balcón de la Plaza de San Pedro.

El nuevo pontífice que también tiene la nacionalidad peruana, recordó además a su predecesor: “¡Gracias al papa Francisco!“.

"Si me permiten un saludo a todos aquellos y en particular a mi querida diócesis del Perú" En su alocución el papa León XIV realizó un saludo, en español, a su "querida diócesis de Chiclayo" en Perú.