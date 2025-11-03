lunes 3 de noviembre 2025

Difícil momento

El derrumbe en una torre medieval de Roma dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros

La Torre dei Conti, del siglo XIII, colapsó parcialmente este lunes mientras se realizaban obras de recuperación estructural. Un segundo derrumbe ocurrió durante las tareas de rescate, aunque los equipos de emergencia resultaron ilesos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Torre dei Conti, en Roma, se derrumbó este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración.&nbsp;

La Torre dei Conti, en Roma, se derrumbó este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración. 

Una parte de la Torre dei Conti, una construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales, se derrumbó este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración, lo que obligó a los bomberos a rescatar a cinco operarios, uno de ellos en estado grave.

Un primer derrumbe ocurrió alrededor de las 11:20 hora local (10:20 GMT) y dejó a cinco trabajadores atrapados.

Uno de ellos resultó herido grave y fue trasladado a un hospital de la capital, mientras que otros tres fueron auxiliados tras quedar bloqueados en los andamios de apoyo a la torre. El quinto trabajador, de nacionalidad rumana, seguía atrapado.

“Estaba fuera sirviendo las mesas cuando oí un ruido de escombros. Levanté la cabeza y vi caer a un trabajador”, relató la camarera de un restaurante cercano a la torre al Corriere della Sera.

Alrededor de una hora y media después se produjo un segundo colapso, mientras los bomberos trabajaban en el rescate del quinto operario, que seguía atrapado, aunque los equipos de emergencia resultaron ilesos.

Una densa nube de humo envolvió a los rescatistas y a las personas que se congregaron a observar las tareas de rescate, sin causar consecuencias.

Hasta el lugar se desplazaron tres equipos de bomberos, con dos escaleras mecánicas y unidades especiales.

El trabajador que sigue atrapado entre los escombros se encuentra en el primer piso de la torre, responde, está consciente e intenta colaborar con los bomberos que se esfuerzan por rescatarlo. Los bomberos, de un grupo especializados en espeleología, alpinismo y rescate fluvial, están trabajando para llegar hasta él tratando de pasar a través de una pequeña ventana situada en el lado izquierdo de la torre.

La zona está completamente bloqueada por las fuerzas del orden, que han acordonado el área alrededor de los Foros Imperiales y la plaza de Venecia, también como medida de precaución por temor a que se produzcan nuevos derrumbes. En el pasado, la estructura afectada hoy por el derrumbe fue objeto de desalojos por ocupación ilegal de viviendas que se encontraban dentro del complejo.

La historia de la Torre dei Conti

La Torre dei Conti, actualmente reducida a un tercio de su altura original, es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Erigida sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales.

Originalmente alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, pero fue reducida por los terremotos que afectaron la ciudad entre los siglos XIV y XVII.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a “la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea”.

FUENTE: Infobae

