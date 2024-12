Donald Trump quiere comprar la isla más grande del mundo

El presidente electo viene manifestando, desde su primer mandato, el deseo de poder comprarle Groenlandia a Dinamarca. Sus intenciones se intensificaron y despertaron tras el anuncio de que Estados Unidos podría retomar el control del Canal de Panamá, si no se hace algo para aliviar los altos costos de envío requeridos para utilizar la vía fluvial que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

El control sobre el Canal de Panamá se sumó a también a la lista de reclamos y pedidos.

Trump sugirió varias veces también, que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos y se refirió al primer ministro canadiende, Justin Trudeau, como "gobernador" del "Gran Estado de Canadá".

Groenlandia es la isla más grande del mundo, con 2,166 millones de km2, y se encuentra entre los océanos Atlántico y Pacífico. Se encuentra cubierta en un 80% por una capa de hielo y alberga una gran base militar estadounidense. En 1979 obtuvo el autogobierno de Dinamarca y Múte Bourup Egede, su jefe de gobierno, remarcó que los llamados de Trump sobre el tema son igual de insignificantes que los de su primer mandato.

"Groenlandia es nuestra. No estamos a la venta y nunca estaremos a la venta", dijo Egede en un comunicado, donde agregó que "no debemos perder nuestra lucha de años por la libertad".

Tras el rechazo de comprar Groenlandia en 2019, Trump continuó insistiendo con que Estados Unidos está siento "estafado" en el Canal de Panamá y que deben tomarse medidas urgente: "Si no se siguen los principios, tanto morales como legales, de este gesto magnánimo, entonces exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a Estados Unidos de América, en sus totalidad, rápidamente y sin preguntas".

Por otro lado, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió en un video que cada metro cuadrado del canal le pertenece a Panamá y que así seguirá siéndolo; Trump redobló la apuesta y contestó por redes sociales: "¡Ya veremos!".

Estados Unidos construyó el canal a principios de 1900, pero cedió el control a Panamá el 31 de diciembre de 1999, bajo un tratado firmado en 1977 por el presidente Jimmy Carter. Trump publicó recientemente una imagen de una bandera estadounidense plantada en la zona del canal junto a la frase: "¡Bienvenidos al Canal de Estados Unidos!".

Embed - President Donald J. Trump on Instagram: "Welcome to the United States Canal!"