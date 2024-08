Donald Trump acusó a Kamala Harris y al candidato que eligió para vice de "comunistas"

Además, resaltó que no "puede estar más emocionado" con la elección de Harris, afirmando que los integrantes del Partido Demócrata comparten las ideas más progresistas del Congreso de los Estados Unidos , comparándolas con los ideales del senador Bernie Sanders.

Donald Trump desafía a debatir a Kamala Harris

A pesar de la solicitud de Donald Trump de realizar el debate con Kamala Harris en Fox News en lugar de ABC News, como se había programado inicialmente, expresó que espera encontrarse con la representante demócrata en los próximos días. Sugerió que Harris recibe el apoyo de ABC News y comentó: "Me encantaría verlo en Fox, pero, ya sabes, se necesitan dos para bailar el tango."

Es importante recordar que los demócratas, liderados por Harris, acusaron a Trump de evitar debatir ante las cámaras de ABC News la semana pasada. Sin embargo, "The Donald", fiel a su estilo, aprovechó la oportunidad para criticar las habilidades de Kamala Harris para debatir. "No sé cómo debate (Harris). Escuché que es una persona un poco desagradable (...), pero no es una buena debatiente. Ya veremos". Finalmente, señaló que espera anunciar pronto un debate contra ella: "Supongo que en un futuro muy cercano".

En su llamada al canal estadounidense, Donald Trump mencionó una anécdota que involucra a Tim Walz, integrante de la fórmula demócrata, durante la pandemia de COVID-19. Trump se refirió a la presencia de manifestantes en el domicilio de Walz debido al confinamiento. "Solo tenían un guardia, supongo que estaba en la mansión o en su casa de alguna forma", comentó de forma irónica.