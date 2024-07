Donald Trump habló de Kamala Harris: "Una lunática de izquierda radical"

Trump lanzó una serie de ataques contra el historial de Harris, argumentando que todo lo que ella toca “se convierte en un desastre total”. Acusó la vicepresidenta de haber emitido votos de desempate a favor de leyes que “crearon la peor inflación en medio siglo, diezmando a las familias de clase media”.

Después de los ataques contra Harris, Trump le dijo a la audiencia que “se suponía que debía ser amable”, en alusión a sus comentarios de unidad después del intento de asesinato en un mitin en Pensilvania a principios de este mes.

"Dicen que algo me pasó cuando me dispararon: me volví amable", dijo Trump. “Si no les importa, no voy a ser amable”, mientras la multitud rugía.