Dieron por muerto a José Luis Perales y tuvo que desmentirlo

El descargo de José Luis Perales

"Hola amigos, les hablo desde Londres, donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer, pero de repente nos encontramos con que alguien ha dicho que me he muerto", comenzó Perales en su descargo a través de un video.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRicardo_Vanegas%2Fstatus%2F1688653112544804865&partner=&hide_thread=false JOSÉ Luis Perales desmiente la noticia que circuló de que había fallecido. pic.twitter.com/31wnwO8J8M — Ricardo Vanegas (@Ricardo_Vanegas) August 7, 2023

"Estoy más vivo que nunca, más feliz, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Gracias a todos los que han intentado saber si era verdad toda esta cosa", agradeció el artista, quien no pudo ocultar su molestia por la situación.