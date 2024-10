Decapitaron a un alcalde a 6 días de asumir, y dejaron la cabeza en el techo del auto

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó sobre el inició de una carpeta de investigación por homicidio calificado en contra de la persona o personas que resulten responsables del crimen en contra de Alejandro “N” en Chilpancingo.

image.png

“Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales de la FGE Guerrero, acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito”, es parte del informe de las autoridades.

En imágenes en redes sociales se puede ver que a la víctima le fue cortada la cabeza. Alejandro Moreno también hizo referencia al asesinato de Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, quien tenía unos cuantos días de asumir el cargo de secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo.

Cabe destacar que tanto Arcos Catalán como Tapia Gutiérrez asumieron sus respectivos cargos el pasado 30 de septiembre, ambos tenían unos días en el puesto cuando fueron atacados.

“Nuestro pésame y solidaridad para sus familias. Dada la situación de ingobernabilidad en Guerrero, estaremos pidiendo la @FGRMexico atraiga las investigaciones de ambos asesinatos”, destacó el líder nacional del PRI poco antes de las 9:00 de la noche en su cuenta de X.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó y el deceso y aseguró que serán intensificados los operativos de vigilancia en Chilpancingo. “Condeno de manera enérgica el homicidio del Presidente Municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán”, escribió.

De igual manera, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Guerrero compartió un posicionamiento por el asesinato de Alejandro Arcos, documento en el que condenaron los hechos y aseguró que el acto no puede quedar impune, por lo que pidieron a las autoridades garantías para los guerrerenses.

image.png

“No podemos permitir que la capital del estado continúe siendo una zona en donde la violencia haga parte de la vida diaria de las y los chilpancingueños”, escribió el CDE.

Tras darse a conocer la noticia del asesinato personas cercanas al hombre publicaron en su perfil de Facebook.

“Alejandro querido amigo que en paz descanses me duele esta noticia como no tienes idea eras un hombre muy bueno y de principios un ejemplo de ser humano hasta pronto amigo ,a tu familia mi más sentido pésame y de los que te hicieron esto Dios se encargará por qué no hay autoridad que lo haga”