Cómo saber si están espiando la cámara de mi celular

En el último tiempo las marcas han buscado maneras de proteger a los usuarios, pero los atacantes encuentran otros caminos para pasar esas barreras y no generar alertas visibles que avisen a los usuarios que los están viendo a través de la cámara de su celular.

A esta modalidad de espionaje se le conoce como camfecting y hay varias medidas para saber si estamos siendo víctima de este tipo de ataque.

Así es posible saber que nos están espiando desde la cámara del celular

Identificar si alguien está espiando la cámara de nuestro celular puede ser una tarea complicada, ya que los espías cibernéticos suelen operar de manera sigilosa y encubierta. Sin embargo, hay algunas señales que podrían indicar la presencia de un ataque:

- Comportamiento anormal del dispositivo: en caso de notar que el celular funciona de manera extraña, como bloqueos frecuentes, ralentización del sistema o aplicaciones que se abren o cierran inesperadamente, podría ser una señal de que algo no está bien.

- Consumo excesivo de batería: las aplicaciones maliciosas que acceden a la cámara de manera no autorizada pueden requerir una cantidad significativa de energía, lo que podría provocar un desgaste rápido de la batería.

- Calentamiento inusual: es posible que celular se caliente más de lo habitual, ya que necesita más energía y la batería no logra refrigerarse de manera correcta ante la cantidad de procesos al mismo tiempo.

- Luces o indicadores extraños: si la luz indicadora de la cámara parpadea o se enciende sin motivo aparente, es posible que alguien esté controlando la cámara del celular.

- Uso inesperado de la cámara: si la cámara se activa sin que seamos nosotros los que la hayamos abierto, es una señal clara de que alguien podría estar espiando.

Es importante destacar que estas señales también podrían ser causadas por otros factores, como problemas técnicos o mal funcionamiento del dispositivo. Por lo tanto, siempre es aconsejable investigar más a fondo antes de llegar a conclusiones definitivas.

Cómo evitar el espionaje de la cámara

Muchos de estos ataques son generados por errores del usuario, que no hizo un buen uso del celular o no tuvo cuidado con la seguridad al acceder a algún sitio en internet. Así que para evitar que los ciberdelincuentes entrenen a nuestra cámara, aquí dejamos una serie de consejos:

- Mantener el software actualizado: es fundamental que el sistema operativo esté en su última versión posible y lo mismo las aplicaciones, porque en las actualizaciones suelen incluir correcciones de seguridad.

- Gestionar los permisos de las aplicaciones: hay que revisar regularmente los permisos de las aplicaciones en el celular y desactivar aquellos que no necesitan acceso a la cámara.

- Evitar redes wifi públicas no seguras: siempre es mejor solo usar redes de confianza y evitar las conexiones públicas no protegidas, que pueden facilitar el acceso no autorizado al dispositivo.

- Descargar aplicaciones de fuentes confiables: es mejor utilizar únicamente tiendas de aplicaciones oficiales y evitar la descarga de aplicaciones de fuentes desconocidas, ya que estas podrían contener malware o permisos inadecuados.

- Cubrir físicamente la cámara: esta es una opción drástica que muchos optan. Con estuches que tengan pequeñas tapas para la cámara que pueden protegernos, aunque no a todos les gusta ese tipo de cubiertas.

FUENTE: Infobae