lunes 1 de septiembre 2025

Cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energía muscular y cerebral

Estudios científicos y especialistas en nutrición destacan a las carnes rojas, pescados y aves como las principales fuentes naturales de este compuesto esencial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La creatina es un nutriente clave para la producción de energía, el desarrollo de la fuerza muscular y el correcto funcionamiento del cerebro y el corazón. Aunque el organismo puede sintetizar una parte en órganos como el hígado, los riñones y el páncreas, la mayor parte proviene de la dieta. Por eso, incluir ciertos alimentos resulta fundamental para mantener niveles adecuados.

Una a una: mirá cuáles son las 14 playas paradisiacas más extraordinarias del mundo
Una mujer creyó que tenía síntomas de menopausia, pero sus síntomas eran de cáncer: la advertencia detrás de su historia

De acuerdo con el portal especializado VeryWell Health y diversos estudios publicados en Frontiers in Nutrition y Nutrients, la ingesta diaria recomendada de creatina en adultos es de entre tres y cinco gramos. Los omnívoros suelen cubrir esa cantidad con una dieta equilibrada, mientras que los vegetarianos y veganos presentan niveles musculares más bajos y pueden requerir suplementación.

Las principales fuentes naturales son de origen animal. La carne roja (res, cerdo, cordero o carnero) aporta entre 0,5 y 1 gramo por cada 100 gramos, además de proteínas y vitaminas del grupo B. El pollo y el pavo suman aproximadamente 0,3 gramos por porción, con bajo contenido de grasa y un buen aporte de selenio y fósforo. Entre los pescados, el arenque contiene hasta 0,5 gramos por porción, mientras que el atún, salmón y bacalao ofrecen entre 0,2 y 0,4 gramos. Los camarones y otros mariscos tienen cantidades menores, pero contribuyen al total diario recomendado.

Los alimentos vegetales y los lácteos contienen cantidades mínimas: la leche aporta apenas 0,1 gramos por kilogramo. Por este motivo, quienes siguen dietas vegetarianas o veganas presentan reservas musculares más bajas y, según la evidencia científica, pueden beneficiarse de la suplementación con creatina monohidrato, considerada segura y eficaz.

Además de mejorar la fuerza y el rendimiento deportivo, múltiples estudios señalan que la creatina favorece la memoria, el razonamiento, la salud metabólica y hasta la densidad ósea. Los especialistas recomiendan priorizar un enfoque “food-first”, obtenerla primero de los alimentos, y consultar con un profesional antes de recurrir a suplementos, sobre todo en deportistas de alto rendimiento o en personas con dietas restrictivas.

Una mujer creyó que tenía síntomas de menopausia, pero sus síntomas eran de cáncer: la advertencia detrás de su historia

