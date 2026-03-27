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Conflicto bélico

Ataques aéreos de Estados Unidos e Israel alcanzan reactor de agua pesada y planta de producción de concentrado de uranio en Irán

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni peligro para los residentes de la zona, agregó Fars, citando a las autoridades locales. La Organización de Energía Atómica de Irán confirmó posteriormente el ataque.

Por Agencia NA
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Una instalación de reactor de investigación de agua pesada en Khondab, en el centro de Irán, fue atacada por bombardeos estadounidenses e israelíes el viernes, informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

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Hasta el momento no se han reportado víctimas ni peligro para los residentes de la zona, agregó Fars, citando a las autoridades locales. La Organización de Energía Atómica de Irán confirmó posteriormente el ataque.

Mientras tanto, una planta de producción de concentrado de uranio en la provincia de Yazd, en el centro de Irán, también fue alcanzada por bombardeos estadounidenses e israelíes, sin que se hayan reportado fugas radiactivas hasta el momento, informó la agencia de noticias semioficial Mehr.

La planta, inaugurada en mayo de 2023, produce concentrado de uranio, un polvo concentrado de uranio obtenido de soluciones de lixiviación y que sirve como paso intermedio en el procesamiento de minerales de uranio.

“Esta instalación es la única de su tipo en Irán, donde las materias primas extraídas de la tierra se someten a un procesamiento mecánico y químico para que posteriormente puedan utilizarse como materiales precursores para el enriquecimiento de uranio”, afirmó el ejército israelí, añadiendo que se trata de un “proceso de suma importancia para el programa de armas nucleares impulsado por el régimen” iraní.

Según los militares israelíes, los ataques alcanzaron la “infraestructura central utilizada en los procesos de producción únicos de la planta”.

Sobre el ataque a la planta de agua pesada, las FDI dijeron en X que “es un sitio clave para la producción de plutonio destinado a armas nucleares”.

Por separado, la agencia de noticias oficial iraní IRNA informó el viernes que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en bombardeos estadounidenses e israelíes contra una planta de cemento en la provincia suroccidental de Fars.

Horas antes, la agencia de noticias Fars informó que dos plantas siderúrgicas en las provincias iraníes de Isfahán y Juzestán fueron atacadas por separado por Estados Unidos e Israel el viernes.

El ataque a la planta de Isfahán dejó al menos un muerto y dos heridos, según informó la agencia IRNA. Estos nuevos ataques se producen en medio de un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán que se prolonga desde el 28 de febrero, con intensos combates entre las partes involucradas y sin avances en un alto el fuego.

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