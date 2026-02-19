Aseguran que en Marruecos hay "masacre de perros callejeros", para limpiar las calles de cara al Mundial 2030

Marruecos , uno de los países anfitriones de la Copa Mundial 2030 junto con España y Portugal , enfrenta una creciente ola de denuncias internacionales por la supuesta masacre de perros callejeros en el marco de los preparativos para el evento deportivo. Organizaciones como la Coalición Internacional de Bienestar y Protección Animal (IAWPC) advirtieron que hasta tres millones de animales estarían en riesgo si persisten las campañas de exterminio reportadas en varias ciudades sede. De acuerdo con el medio británico Daily Mail, las acusaciones incluyen métodos como envenenamiento con estricnina, disparos y casos de perros quemados vivos , en un intento por “limpiar” las calles antes de la llegada de turistas y equipos.

Las autoridades marroquíes negaron enfáticamente que exista un plan sistemático de exterminio . Un portavoz de la embajada marroquí en diálogo con BBC sostuvo que es “ totalmente falso ” que el país prepare la eliminación masiva de perros y subrayó su “ compromiso inquebrantable con soluciones humanas y sostenibles ” para el control de la población canina. El gobierno destaca la implementación desde 2019 del programa TNVR (Trampa, Neutro, Vacunado, Liberación), que consiste en capturar, esterilizar, vacunar y devolver a los perros a su entorno. Se invirtieron más de USD 24 millones en la creación de clínicas capaces de aplicar este método. El proyecto Hayat en Tánger, por ejemplo, trató a más de 4.600 perros desde su fundación, según Daily Mail.

A pesar del discurso oficial, imágenes y testimonios recopilados por activistas muestran que en distintas ciudades aún se ejecutan matanzas. “Personas armadas con rifles salen a las calles, a menudo de noche, y disparan a los perros, mientras que otros son envenenados en dispensarios municipales”, explicó Les Ward, director de la IAWPC, a CNN. Los reportes incluyen casos de animales marcados con etiquetas de esterilización entre las víctimas.

La controversia escaló en el ámbito mundial, con llamados al boicot del torneo y protestas en redes sociales. El actor Mark Ruffalo calificó el caso como un “fracaso moral” y pidió alternativas humanitarias, la figura internacional reconoció que “matar a millones de perros para prepararse para un evento deportivo global no es un progreso”. La FIFA declaró que realiza un seguimiento activo del tema y está en contacto con las autoridades marroquíes y la IAWPC. En la candidatura oficial, Marruecos se comprometió a desarrollar políticas de esterilización, vacunación y liberación como eje del control animal.

Conforme a la investigación realizada por el periodista Simon Hughes del medio The Athletic, un colectivo de diez organizaciones animalistas envió una carta abierta a la FIFA para denunciar que “el sacrificio actual y futuro de perros callejeros no solo contradice la ley nacional, sino que también viola los principios de asignación de fondos a proyectos de TNVR”. Los grupos exigen que la FIFA use su influencia para garantizar el cumplimiento de la legislación que propuso Marruecos que establece penas de prisión de entre dos y seis meses, además de multas que oscilan entre USD 500 y USD 2.000, para cualquier persona que “mate, torture o hiera intencionalmente a un animal callejero de alguna manera”. Además, advirtieron que las matanzas solo provocan un “efecto de vacío”: la rápida llegada de perros nuevos y no inmunizados, incrementa el riesgo de rabia.

El contexto sanitario añade presión. Marruecos se mantiene como un país endémico para la rabia, con unas 33 muertes humanas por esta causa y 100.000 mordeduras de perros callejeros cada año, según cifras oficiales de las autoridades del país. Pese a que el gobierno promovió el proyecto de ley con sanciones y encarcelamiento a quienes dañen animales callejeros, la misma normativa prevé multas a quienes “refugien, alimenten o traten” a estos animales, lo que alimenta críticas de los defensores por criminalizar la ayuda.

Expertos como Salima Kadaoui, fundadora del proyecto Hayat, subrayan que el método TNVR es la vía más eficaz y ética para el control poblacional. “Es esencial no matar a los perros etiquetados y devolverlos al mismo lugar. Son como la policía contra la rabia”, afirmó, para destacar el papel positivo de los animales esterilizados y vacunados en la prevención de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud y la IAWPC coinciden en que las matanzas masivas no sólo son ineficaces, sino que refuerzan los riesgos sanitarios y sociales. El debate llegó a la FIFA, con organizaciones como PETA y la Fundación Brigitte Bardot que piden revisar la sede mundialista si no se garantiza la protección animal. La polémica se mantiene en crecimiento con activistas que interrumpieron partidos y una petición internacional para frenar las matanzas que suma ya más de 75.000 firmas.