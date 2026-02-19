jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Denuncia

Aseguran que en Marruecos hay "masacre de perros callejeros", para limpiar las calles de cara al Mundial 2030

Marruecos es uno de los tres organizadores de la Copa del Mundo de Fútbol 2030, junto a España y Portugal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Marruecos, uno de los países anfitriones de la Copa Mundial 2030 junto con España y Portugal, enfrenta una creciente ola de denuncias internacionales por la supuesta masacre de perros callejeros en el marco de los preparativos para el evento deportivo. Organizaciones como la Coalición Internacional de Bienestar y Protección Animal (IAWPC) advirtieron que hasta tres millones de animales estarían en riesgo si persisten las campañas de exterminio reportadas en varias ciudades sede. De acuerdo con el medio británico Daily Mail, las acusaciones incluyen métodos como envenenamiento con estricnina, disparos y casos de perros quemados vivos, en un intento por “limpiar” las calles antes de la llegada de turistas y equipos.

Lee además
archivos epstein: liberan al ex principe andres tras estar 11 horas preso en una comisaria
Escándalo

Archivos Epstein: Liberan al ex príncipe Andrés tras estar 11 horas preso en una comisaría
Las VPN solo cifran el tráfico, pero no evitan la captura de información privada por parte de aplicaciones maliciosas de streaming como Xuper TV y Magis TV.
Mirada de especialistas

Alerta: usar VPN para ver XUPER TV y Magis TV no evita los riesgos en el televisor y celular
image

Las autoridades marroquíes negaron enfáticamente que exista un plan sistemático de exterminio. Un portavoz de la embajada marroquí en diálogo con BBC sostuvo que es “totalmente falso” que el país prepare la eliminación masiva de perros y subrayó su “compromiso inquebrantable con soluciones humanas y sostenibles” para el control de la población canina. El gobierno destaca la implementación desde 2019 del programa TNVR (Trampa, Neutro, Vacunado, Liberación), que consiste en capturar, esterilizar, vacunar y devolver a los perros a su entorno. Se invirtieron más de USD 24 millones en la creación de clínicas capaces de aplicar este método. El proyecto Hayat en Tánger, por ejemplo, trató a más de 4.600 perros desde su fundación, según Daily Mail.

A pesar del discurso oficial, imágenes y testimonios recopilados por activistas muestran que en distintas ciudades aún se ejecutan matanzas. “Personas armadas con rifles salen a las calles, a menudo de noche, y disparan a los perros, mientras que otros son envenenados en dispensarios municipales”, explicó Les Ward, director de la IAWPC, a CNN. Los reportes incluyen casos de animales marcados con etiquetas de esterilización entre las víctimas.

La controversia escaló en el ámbito mundial, con llamados al boicot del torneo y protestas en redes sociales. El actor Mark Ruffalo calificó el caso como un “fracaso moral” y pidió alternativas humanitarias, la figura internacional reconoció que “matar a millones de perros para prepararse para un evento deportivo global no es un progreso”. La FIFA declaró que realiza un seguimiento activo del tema y está en contacto con las autoridades marroquíes y la IAWPC. En la candidatura oficial, Marruecos se comprometió a desarrollar políticas de esterilización, vacunación y liberación como eje del control animal.

Conforme a la investigación realizada por el periodista Simon Hughes del medio The Athletic, un colectivo de diez organizaciones animalistas envió una carta abierta a la FIFA para denunciar que “el sacrificio actual y futuro de perros callejeros no solo contradice la ley nacional, sino que también viola los principios de asignación de fondos a proyectos de TNVR”. Los grupos exigen que la FIFA use su influencia para garantizar el cumplimiento de la legislación que propuso Marruecos que establece penas de prisión de entre dos y seis meses, además de multas que oscilan entre USD 500 y USD 2.000, para cualquier persona que “mate, torture o hiera intencionalmente a un animal callejero de alguna manera”. Además, advirtieron que las matanzas solo provocan un “efecto de vacío”: la rápida llegada de perros nuevos y no inmunizados, incrementa el riesgo de rabia.

El contexto sanitario añade presión. Marruecos se mantiene como un país endémico para la rabia, con unas 33 muertes humanas por esta causa y 100.000 mordeduras de perros callejeros cada año, según cifras oficiales de las autoridades del país. Pese a que el gobierno promovió el proyecto de ley con sanciones y encarcelamiento a quienes dañen animales callejeros, la misma normativa prevé multas a quienes “refugien, alimenten o traten” a estos animales, lo que alimenta críticas de los defensores por criminalizar la ayuda.

Expertos como Salima Kadaoui, fundadora del proyecto Hayat, subrayan que el método TNVR es la vía más eficaz y ética para el control poblacional. “Es esencial no matar a los perros etiquetados y devolverlos al mismo lugar. Son como la policía contra la rabia”, afirmó, para destacar el papel positivo de los animales esterilizados y vacunados en la prevención de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud y la IAWPC coinciden en que las matanzas masivas no sólo son ineficaces, sino que refuerzan los riesgos sanitarios y sociales. El debate llegó a la FIFA, con organizaciones como PETA y la Fundación Brigitte Bardot que piden revisar la sede mundialista si no se garantiza la protección animal. La polémica se mantiene en crecimiento con activistas que interrumpieron partidos y una petición internacional para frenar las matanzas que suma ya más de 75.000 firmas.

Temas
Seguí leyendo

Quién es José Balcázar, el congresista de 83 años elegido como presidente interino de Perú

La policía británica arrestó al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein

Joven argentina asesinada en Kosovo: se define la sentencia para el acusado

California: ocho esquiadores muertos en una avalancha

Un niño argentino perdido en una tormenta en Paraguay apareció muerto

Las armadas de Irán y Rusia realizarán un ejercicio conjunto el jueves

India y Alemania también restringirían las redes sociales para menores de edad

Hallan muerta en un hotel de Atenas a la productora israelí de la serie "Teherán"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
archivos epstein: liberan al ex principe andres tras estar 11 horas preso en una comisaria
Escándalo

Archivos Epstein: Liberan al ex príncipe Andrés tras estar 11 horas preso en una comisaría

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña
Profesional y pervertido

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Te Puede Interesar

Rio Tinto enfocará sus inversiones en Los Azules.
Minería

Movimiento de gigantes: qué hay detrás de la millonaria retirada de Rio Tinto en El Altar y su apuesta en Los Azules

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

El viernes promete un alivio al calor veraniego en San Juan

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones
Rumbo al 2027

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán
Convocatoria

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán