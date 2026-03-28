sábado 28 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tecnología

Apagón digital en Indonesia: comenzó la prohibición de redes sociales para menores

El archipiélago asiático oficializó la restricción desde los 16 años en plataformas de “alto riesgo” y advirtió con duras sanciones a las empresas tecnológicas.

Por Agencia NA
indonesia

La entrada en vigor de una drástica normativa este sábado dejó oficialmente a unos 70 millones de niños y adolescentes de Indonesia fuera de las principales plataformas digitales.

Lee además
segun trump cuba es la siguiente tras sus acciones en venezuela e iran
Tensión

Según Trump "Cuba es la siguiente" tras sus acciones en Venezuela e Irán
los huties bombardean israel y la guerra en medio oriente entra en una fase critica
Preocupación

Los hutíes bombardean Israel y la guerra en Medio Oriente entra en una fase crítica

El gobierno de Yakarta inició el proceso para desactivar las cuentas de menores de 16 años en aplicaciones consideradas de "alto riesgo", una lista que incluyó gigantes como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y el videojuego Roblox.

Con esta medida, el archipiélago se sumó a la tendencia internacional de legislar para proteger a la juventud de los efectos perjudiciales asociados a la exposición prolongada y los contenidos adictivos en la red.

En sus fundamentos, la administración indonesia advirtió a las compañías tecnológicas que no otorgaría concesiones ni prórrogas en la aplicación de la ley. La responsabilidad de restringir el acceso recayó directamente sobre las propias plataformas, las cuales quedaron sujetas a multas millonarias e incluso a la suspensión total de sus servicios en el país si no cumplían con el bloqueo.

Aunque el Ejecutivo no detalló inicialmente el mecanismo técnico para verificar la edad de los usuarios, fue tajante al señalar que la prioridad absoluta es resguardar la salud mental de los menores frente a la alarma por el aumento del tiempo frente a las pantallas.

La norma, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, alcanza también a otras redes de alto tráfico como Threads, X (antes Twitter) y Bigo Live, impactando en una de las poblaciones de usuarios más grandes del mundo. El gobierno justificó la decisión al citar la creciente preocupación global por la exposición de los jóvenes a contenidos dañinos, siguiendo los pasos de naciones como Australia, que ya habían endurecido sus restricciones.

“El archipiélago asiático se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los jóvenes”, señaló el reporte oficial sobre el alcance de la medida en una población total de 284 millones de habitantes.

Finalmente, el inicio de las desactivaciones masivas generó un fuerte debate sobre la capacidad real de las empresas para filtrar a los menores sin vulnerar la privacidad de los adultos. Sin embargo, la postura oficial se mantuvo firme en que la medida resultó necesaria para frenar la proliferación de conductas adictivas. __IP__

Indonesia marcó así un precedente en la región, estableciendo que el control del entorno digital para los menores de 16 años dejó de ser una sugerencia de uso para convertirse en una obligación legal ineludible para los prestadores de servicios de internet.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi, al ataque contra el mercadishing trucho

Juicio por YPF: se derrumbaron las acciones del fondo Burford

Café con canela: por qué recomiendan sumarla y qué tener en cuenta antes de incorporarla

Ataques aéreos de Estados Unidos e Israel alcanzan reactor de agua pesada y planta de producción de concentrado de uranio en Irán

Instalar Magis TV y Xuper TV: cuál es el peligro real e invisible de tenerlas en tu celu o Smart TV

Trump afirma que el ayatollah Mojtaba Khamenei "podría ser gay"

Hallan un esqueleto que podría ser el del célebre mosquetero d'Artagnan

Los detalles del plan a 10 años de Uruguay para combatir la violencia y el crimen organizado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los huties bombardean israel y la guerra en medio oriente entra en una fase critica
Preocupación

Los hutíes bombardean Israel y la guerra en Medio Oriente entra en una fase crítica

Por Agencia NA

Las Más Leídas

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan
Pronóstico

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan

Una nena de 12 años entró embarazada al Hospital Rawson y creen que fue abusada
Investigación Judicial

Una nena de 12 años entró embarazada al Hospital Rawson y creen que fue abusada

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave
Chimbas

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

Asaltaron a Ponte Perro: tiroteo y un ladrón muerto
Inseguridad

Asaltaron a "Ponte Perro": tiroteo y un ladrón muerto

El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).
Infraestructura y minería

Entre paneles solares y un dique, el tren que ya tiene un guiño para revivir en San Juan

Te Puede Interesar

Tradición, fe y mucho sol en una multitudinaria Cabalgata a la Difunta Correa
XXXV Edición

Tradición, fe y mucho sol en una multitudinaria Cabalgata a la Difunta Correa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'

Detuvieron a un colectivero sanjuanino tras una denuncia de violencia: amenazó y golpeó con un arma a su expareja
Investigación

Detuvieron a un colectivero sanjuanino tras una denuncia de violencia: amenazó y golpeó con un arma a su expareja

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?
Análisis

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?

Incertidumbre en Barrick por cambios sorpresivos en altos cargos de la empresa
Movimientos

Incertidumbre en Barrick por cambios sorpresivos en altos cargos de la empresa