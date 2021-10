¿Por qué no hay presencialidad absoluta en las facultades de la UNSJ?

A pesar de que las escuelas primarias y secundarias de toda la provincia -incluso los institutos preuniversitarios- hayan regresado a la presencialidad plena en las aulas, en las facultades de la Universidad Nacional de San Juan eso todavía no sucedió ya que cada equipo de cátedra resolvió su propio mecanismo para el dictado de clases, acorde a las necesidades del alumnado.

Así lo explicó la titular de la Secretaría Académica, Rosa Ferrer, quien señaló que la decisión fue adoptada de esa manera para que ningún alumno resulte perjudicado, sobre todo aquellos que viven solos, que alquilan y que sus familias no residen en San Juan. "A mitad de cursado, cuando estamos a punto de finalizar el segundo cuatrimestre, no podemos cambiar las reglas del juego", señaló y agregó: "No se le puede decir a un alumno que venga a la provincia a alquilar solo por un mes".

Es que si bien aclaró que hace más de tres meses que de forma progresiva se activó la presencialidad dada la evolución de la situación sanitaria, aunque no absoluta, dependiendo de los acuerdos de los profesores con los estudiantes, Ferrer sostuvo que hasta fin de año se mantendrá el mismo esquema. "No podemos volver este año al 100% porque ya cada equipo de profesores pactó con los alumnos a través del contrato académico", detalló.

En ese sentido, a diferencia del dictado de clases en las escuelas preuniversitarias, indicó que resultó más sencillo que el alumnado acordara las formas con los docentes. "Con los menores es más difícil y las decisiones que se toman tienen que ser más extremas, es decir virtualidad, burbujas o presencialidad total. En cambio, con los adultos, que son autónomos, resulta más sencillo", manifestó.

Respecto al manejo de otras universidades del país, Ferrer explicó que todas están trabajando de la misma manera. "No estamos fuera de lo que hacen las otras casas de Altos Estudios", dijo.