YPF aumentó los combustibles: la increíble justificación de la petrolera argentina

El aumento va contra todas las costumbres, por las cuales YPF aumentaba lo necesario para regular el mercado e imponer precio a sus competidoras. Esta vez fue exactamente al revés. El aumento va contra todas las costumbres, por las cuales YPF aumentaba lo necesario para regular el mercado e imponer precio a sus competidoras. Esta vez fue exactamente al revés.

Entre algunas razones de orden estrictamente financiero (la evolución de las variables que conforman el precio de venta al público: la evolución de los costos asociados a la refinación y comercialización; el incremento de los precios locales de biocombustibles producido por terceros), la petrolera de bandera expuso una razón insólita.

Según el comunicado de la empresa que dirige Pablo González, un ex diputado santacruceño que llegó de la mano de Alicia Kirchner, este aumento tiende a “evitar que se siga ampliando la brecha de precios ya existente con la competencia. Previo a este aumento, la misma se ubicaba entre el 7% y 12% y provocaba un incremento de demanda hacia la red de YPF, generando importantes quiebres de productos en todo su sistema e impactando en el nivel de servicio hacia todos sus clientes".

Lo que se puede interpretar del párrafo del comunicado oficial es que la empresa no podía vender más barato que sus competidoras, ya que esto la llevaría a vender mucho más, y esto podría terminar en un faltante del producto que suministra. Esto afectaría, dicen, a sus clientes, que increíblemente no elegirían pagar el combustible más barato, a riesgo de que se acabe y ahí sí, ir a comprar a mayor precio a la competencia, antes que tenerlo a granel, pero más caro. increíblemente no elegirían pagar el combustible más barato, a riesgo de que se acabe y ahí sí, ir a comprar a mayor precio a la competencia, antes que tenerlo a granel, pero más caro.

Lo cierto es que la petrolera “de bandera” parece estar adoptando prácticas comerciales bastante parecidas a la cartelización, modus operandi por el cual cuando pocas empresas dominan un mercado, del producto que sea, se alternan aumentando el precio (previamente acordado) para no ser siempre la responsable del incremento, ante la impotencia de un consumidor cautivo que tiene pocas opciones para elegir.

Esto sería impensable si no estuviéramos hablando de una petrolera donde el Estado nacional tiene más que la acción de oro.

¿O no?