Viñateros sanjuaninos desmienten que haya sobrestock de vino en San Juan

Conforme a lo que analizan desde el sector, el rumor del sobre stock de vino y mosto pudo originarse para influir en el valor final de la uva, el vino, mosto y pasas durante la temporada que está próxima a iniciar, un tema que siempre entra en debate en cada cosecha debido a que desde las bodegas y los productores se llevan a cabo acaloradas discusiones para acordar en un precio que conforme a las partes.

Desmintiendo que haya sobre stock, en el comunicado indican que, al 1 de octubre del año pasado había un stock de vino de 1.170 millones de litros. Comparado a la misma fecha de este año, la cantidad disponible es de 1.303 millones de litros, es decir, menos cantidad.

Por otro lado, señalan que el mosto de uva sulfitado, traducido a tonelada, al 1 de octubre de 2023 es de 59.852 toneladas y al 1 de octubre de 2022 había 67.821 toneladas de mosto concentrado. “Hasta este momento, tenemos 7.967 toneladas menos que el año pasado”, indican, de acuerdo a los datos suministrados por el INV.

“Con estos números queremos llevar tranquilidad a nuestro sector ya que hay agoreros que representan a los grandes intereses que están difundiendo que el año próximo la uva no tendría precio ni siquiera como fue el del año pasado, pero sin actualizar. Por eso, les pedimos a los productores que no se dejen engañar por estos rumores infundados”, señalan en el comunicado.

Ramos remarcó que en la actualidad no hay excedente, sino por el contrario, se registra menos cantidad, situación que podría profundizarse teniendo en cuenta que no esperan que sea una cosecha próspera, debido a las problemáticas que registra la región en torno a la situación hídrica.

“Hasta que no esté la uva en la bodega, no sabremos cuántos kilos se van a sacar, pero las cosechas han ido bajando año a año porque se han abandonado muchos viñeros, otros que eran viejos y no tienen productividad y no se puede esperar una gran cosecha”, finalizó.