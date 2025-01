Una Argentina con nuevas reglas económicas: los consejos para vivir y sobrevivir de economistas sanjuaninos

Pero estas políticas en la Argentina históricamente no duraron demasiado, solo existen los antecedentes de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar y de la década de 1990, con Domingo Cavallo como principal mentor del 1 a 1. Según economistas sanjuaninos, “esta nebulosa” en algún momento acabará, pero en el mientras tanto, ¿qué conviene hacer?

Luis Aveta

La brecha cambiaria que existía antes de la era pre Milei y la fluctuación del precio en el mercado paralelo hacía que la inversión en dólares conviniera tanto para las empresas como para la gente de a pie. Sin embargo, con el blanqueo de capitales y la estabilidad cambiaria, esto cambió.

Para el economista Luis Aveta, la salida del cepo cambiario será gradual y el Gobierno no planea hacer una devaluación fuerte. Es por esto que, según su percepción, ya no conviene ni comprar dólares y dejarlos “estacionados”, ni guardar dinero en plazo fijo. El profesional le recomienda a los pequeños ahorristas hacer inversiones de riesgo y, si el dinero disponible no es mucho, comprar bonos de empresas.

Por otra parte, el consejo para las empresas e industrias es aprovechar que el exterior es barato para comprar bienes de capital; como herramientas y maquinaria.

Mariano Cáceres

El economista Mariano Cáceres indicó que, para salir del cepo cambiario, el Gobierno en algún momento tendrá que devaluar, al menos, un 30%. Esto hará que el peso baje de valor y el precio del dólar aumente, por lo que recomendó comprar bonos o acciones dolarizadas, apostando a que esto suceda en la segunda mitad del 2025. Por supuesto que es una jugada riesgosa, a la espera de que el Gobierno nacional decida devaluar.

Emilio Ruiz Botella

El economista Emilio Ruiz Botella recomendó invertir en las actividades que se volvieron más rentables en los últimos años, como petróleo, gas y en energía en general. Para los pequeños ahorristas, una opción podría ser comprar bonos de empresas argentinas que se dedican a este rubro (durante el último año subieron hasta un 70%). El mismo consejo aplica para aquellos que tienen más poder de inversión, pero a mayor escala.