Tras decirle "no" a San Juan, otra provincia se ilusionó con la llegada de Falabella

Otra provincia se ilusionó con el regreso de Falabella . Luego de confirmar a fines de agosto que no llegará a San Juan , durante los últimos días en el comercio de Córdoba hubo un fuerte rumor sobre la vuelta de la firma chilena, aunque desde la empresa desmintieron las versiones que circularon.

Sin embargo, Heinz habló con los responsables de la firma chilena y no recibió buenas noticias. “He hablado con los dueños y me confirmaron que no tienen planes de regresar a Argentina”, afirmó a Punto a Punto. Por el momento, su foco seguirá estando en otros mercados de la región.

Antes de la pandemia y cuando aún Falabella estaba en Córdoba, contaban con un tráfico de 500 mil personas por mes. Ese número hoy ascendió a 750 mil personas. “Generamos muchos más servicios sumando Correo Argentino, un gimnasio, Jumbo y más de 20 marcas nuevas”, cerró Heinz.

El “no” a San Juan

En agosto, el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, manifestó que la icónica Falabella volvería a San Juan. La noticia tuvo alto impacto y generó repercusiones en todo el país. Pero todo indicaría que la tienda de origen chileno no regresaría a la provincia, según confirmaron desde el país vecino.

El grupo chileno fue contundente. Descartaron cualquier apertura de sucursales. “La compañía ya participa en la Argentina a través de Sodimac, y no está dentro de sus planes abrir nuevos negocios”, expresaron en La Nación.

Otras fuentes calificadas también le bajaron el pulgar al regreso de Falabella a San Juan. “No hay chances, por lo menos por ahora”, contaron a ese medio. Reconocieron el duro proceso de salida “como para volver tan pronto y aún no le creen al país”.