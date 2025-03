Tomateros de San Juan alertan sobre la pérdida de 3.000 empleos en Cuyo por la importación de pulpas: sus súplicas

El problema de la importación

La indiscriminada importación de pasta debido a que el precio es inferior al que sale producirla en Argentina puede producir un importante impacto económico y social en el sector, con una disminución de la intención productiva de un 65 %, indicaron las entidades.

Eso implica que se podrían perder 4.700 hectáreas de las 7.327 hectáreas estimadas para la temporada 24/25 que son producidas por alrededor de medio millar de productores. Si eso ocurre, calculan que se perderán 3.000 puesto de trabajo solo en las fábricas afectadas. A eso se agregan 272.000 jornales menos, 118 millones menos de plantines y la desaparición de 17.063 fletes terrestres. Esto sin considerar la venta de otros insumos como equipos y cinta de riego por goteo, fertilizantes, productos fitosanitarios, envases industriales, energía eléctrica, impuestos, etc.

De ser así, la cadena dejaría de percibir U$S 45.045.000 como venta de tomate de los productores y U$S 5.259.868 en fletes de los transportistas.

Las súplicas

Ante la amenaza que advierten las entidades proponen dos medidas para proteger la industria y evitar la pérdida de empleos: implementar cupos de importación y cobro de aranceles. La van a tener difícil, porque son diametralmente opuestas a la política de Milei.

*Cupos: Solicitan cupos de Importación según el histórico de los años 2021, 22 y 23 en el que se logró el autoabastecimiento de pasta. Autorizando el cupo promedio de importación de los 3 años a aquellas empresas que importaron en las condiciones actuales de Importación. Y que el permiso de ingreso de importación sea a partir de junio hasta noviembre. Hoy los derechos de importación están así: Chile 0%, extra zona: China, etc. 12,6%. Además, piden desarrollar procedimientos antidumping de la pasta de tomate proveniente de China.

*Arancel: Cuando una industria sobrepase el cupo asignado de importación deberá pagar el arancel del 30%. Solo se le autorizará a importar pasta bajo las condiciones actuales de importación, cuando haya pérdidas climáticas.

“Solicitamos al ministro que rápidamente interceda ante Nación porque en San Juan se va a ver el problema muy a corto plazo y va a ser muy grande”, dijo Gustavo Iranzo, presidente de la CPA. “Hoy el problema que causan estas medidas económicas de libre importación es que el ajuste va directo al productor y San Juan será muy afectada por ser la provincia de mayor producción del país de tomate industria. Tenemos un costo altísimo, no bajan los insumos, y si a eso le agregamos que la pasta importada es más barata, estamos frente a un problema muy grande para la próxima campaña 2025. Ojalá tomen conciencia los gobernantes nacionales y contemos con el apoyo de los provinciales. No sabemos si lo que planteamos es la solución, pero no vemos muchos otros caminos”, agregó.

Tomate, en números