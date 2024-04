Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes dejan de cobrar el beneficio

El mes que viene, por orden del Gobierno, todas aquellas personas que no cumplan con los requisitos de ANSES para ser beneficiarios de la Tarjeta Alimentar no podrán cobrar más la asignación. Otra de las imposiciones que puso el Ejecutivo para ser beneficiario de este plan es no superar un ingreso bruto de $1.077.403 por persona o de $2.154.806 en el caso de tratarse de un grupo familiar.