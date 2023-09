Si vivís en San Juan y no querés pagar la luz más cara en verano, mirá qué tenés que hacer

Los consumidores sanjuaninos de electricidad de ingresos medios que no hayan pedido a la Nación continuar con los subsidios van a recibir boletas de luz muy caras. Es que llegaron a su fin un par de beneficios -uno provincial y otro nacional- que estuvieron vigentes durante el invierno, sobre cargos relacionados a la potencia, generación y transporte eléctrico (netamente nacionales), y eso hará que las boletas de electricidad en San Juan engorden, y mucho.

Por eso es fundamental que los sanjuaninos tengan en cuenta que hay una acción que pueden hacer por su cuenta para morigerar, al menos en parte; el encarecimiento de las facturas del servicio eléctrico.

¿De qué se trata? Pedir a la Nación que continúen los subsidios. Claro que esto es para aquellos usuarios categorizados en el Nivel 3, que son de consumos medios, y que no saben que tienen que anotarse para conservar los beneficios. Desde el Ente Provincial Regulador de Electricidad -EPRE- recordaron que sigue vigente la posibilidad de pedir la continuidad del subsidio nacional, porque cree que hay aun hogares que podrían necesitarlo y que cumplen los requisitos para tener el beneficio, porque sus ingresos son bajos. El objetivo es que los hogares necesitados se inscriban en el Registro de Subsidios RASE.

El gobierno provincial viene realizando una campaña de concientización sobre este realidad desde el año pasado. En junio pasado creó un programa denominado Tarifa Social Extraordinaria, por la cual se destinaron $78 millones para que a unos 40.000 sanjuaninos que no se habían anotado en el RASE no les llegaran boletas carísimas al haber perdido el subsidio nacional. Es que si alguien no se anotó, la Nación entiende que percibe sueldos altos y le quita los subsidios nacionales. Ese beneficio estuvo vigente hasta el 31 de agosto.

Ese subsidio Provincial se establecido en Decreto 941/23, y permitió a los sanjuaninos que no completaron la inscripción en el RASE, conservar los subsidios nacionales al transporte y generación eléctrico. El beneficio permitió a esos 40.000 usuarios continuar en la categoría de Nivel 2 - Menores Ingresos, hasta que completen la respectiva inscripción.

En el EPRE informaron a Tiempo de San Juan que a todas esas personas se les envió una nota en dos oportunidades, advirtiéndoles que deben anotarse en el RASE. “Ahora el que no lo hizo ya perdió los subsidios, pero puede volver a recuperarlos si se anota en el registro. Quizá no lo note tanto ahora porque los consumos en primavera bajan, pero cuando vuelvan a subir en el verano van a tener una factura extremadamente alta”, explicaron altas fuentes del organismo.

El EPRE seguirá saliendo a diversos lugares de la provincia para alentar a los usuarios a que se anoten en el registro, y también recibe solicitudes en su sede central. Aun no se sabe cuanta gente aún queda sin inscribirse.

Al mismo tiempo otro subsidio que se perdió el 31 de agosto es el que se otorgó por Zona Fría, ante las bajas temperaturas en el invierno que obligan a personas que no tienen red de gas a usar mayor electricidad. El beneficio consistió en aplicar a los usuarios categorizados dentro del Nivel 3 (Ingresos Medios del RASE) y sin acceso a la red de gas, el mantenimiento del subsidio para consumos de hasta 800 kW mensuales.

Cómo anotarse

*Todas las personas usuarias del servicio de electricidad que quieran mantener los subsidios a la energía que reciben en sus hogares, deben proceder a inscribirse en el portal web dispuesto por las Autoridades Nacionales: https://www.argentina.gob.ar/subsidios

*Dirigirse al EPRE, en calle Laprida 12 este, Capital.

*En algunos de los operativos departamentales que está realizando el EPRE en departamentos, sobre todo los alejados o aquellos donde el acceso a internet es deficiente.

La “Segmentación de subsidios”

A fin de ordenar los subsidios a la electricidad según los aspectos socio-económicos de cada hogar, focalizando los subsidios en quienes más lo necesitan, el 16 de junio de 2022 el Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto 332/22 referido al Régimen de Segmentación de Subsidios.

En ese momento se creó el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a fin de que proceda a la confección de un padrón de beneficiarios y beneficiarias, a partir de la información que se obtenga de las declaraciones juradas que deberán completar, entre otros aspectos.

Por lo anterior, todas las personas usuarias del servicio de electricidad que quieran mantener los subsidios a la energía que reciben en sus hogares, deben proceder a inscribirse en el portal web dispuesto por las Autoridades Nacionales: (((copir link)

El esquema de subsidios contempla 3 niveles:

Nivel 1 – N1: Personas usuarias del servicio de electricidad de ingresos altos.

Nivel 2 – N2: Personas usuarias del servicio de electricidad de ingresos bajo.

Nivel 3 – N3: Personas usuarias del servicio de electricidad de ingresos medios.

Dentro de las personas usuarias incorporadas en el Nivel 1, se encuentran no solo los usuarios de ingresos altos, sino también las personas que no completaron el formulario de inscripción al RASE. Este grupo recibe la boleta de luz sin ningún tipo de subsidio.