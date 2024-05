RTO en San Juan: bajó la demanda y piden que cueste más cara

Los talleres de RTO están regulados por el Gobierno Provincial y actualmente la tarifa para los tres talleres que hay en San Juan es de $16.000, lo que los empresarios consideran un monto muy bajo, comparado con otras provincias como Mendoza en la que se paga unos $38.000, según dijo Pósleman este jueves en diálogo con radio Estación Claridad. Por eso piden una actualización en el orden del 30%. Este año ya hubo un aumento del precio, en marzo, de alrededor de un 50%.

Pósleman dijo que los controles policiales se mantienen y que piden la RTO como siempre. Es que cuando salió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Javier Milei se generaron dudas y muchos creyeron que dejaban de ser obligatorios el seguro del auto y la RTO o verificación técnica vehicular. Como en el DNU no se menciona el artículo vinculado con los automóviles ni la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ni el certificado de seguro, muchos creyeron que ya no era obligatorio pero no es así y el requisito se mantiene para circular en regla.

El empresario dijo que con las autoridades "trabajamos en conjunto y siempre pedimos que se fortalezca. Porque es importante que la gente sepa que sí la tiene que hacer". Agregó que "se nota cuando hay operativos fuertes porque la gente viene preocupada que la multaron. Y le dijeron que tiene que tener RTO".

Los propietarios de los talleres tienen previsto reunirse con las autoridades del Ministerio del Gobierno. Sobre qué plantearán, Pósleman aseguró que "entre varios factores, está en este tema de que los controles sean constantes, que se mantengan, y que sean en varios puntos de la provincia. Vamos a plantear el tema de poder ajustar tarifas".

¿Cuánto creen los empresarios que debería costar la RTO en San Juan? "Nosotros deberíamos tener una revisión aproximadamente en los 21, 22.000 pesos.

En San Juan siempre hubo cuatro talleres de RTO y desde el año pasado hay solo tres. El que dejó de funcionar, aparentemente porque no le daban los números, tenía cerca de 7 trabajadores. Pósleman dijo que en su taller tiene actualmente 17 empleados. "Nosotros hacemos un esfuerzo mes a mes para que se mantenga el mismo plantel y puedan sus familias tener ese aporte económico", culminó.