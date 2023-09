Recrudece la pelea de dos gremios por empleados de San Juan

Una antigua pulseada reflotó en las últimas semanas en San Juan: es la que protagoniza el Sindicato Empleados de Comercio (SEC), que conduce Mirna Moral; y SEIVARA, que es el Sindicato de Empleados del Vidrio y Afines, que no tiene sede en la provincia. Ambos están subidos en una pelea para quedarse con la representación sindical de los empleados de las ópticas de San Juan, un armado que de constituirse podría contar con unos 180 empleados.

Actualmente esos trabajadores están afiliados al SEC, y la titular del gremio aseguró que no va a permitir que se vayan. El argumento de Mirna Moral es que SEIVARA no está constituido oficialmente como un sindicato en la provincia.

“El gremio SEIVARA no tiene sede y no tiene personería jurídica en San Juan, por lo tanto los empleadores deben seguir permaneciendo con el Sindicato Empleados de Comercio, que los acogió hace tiempo”, dijo Moral.

El problema viene desde que en el 2022 –luego de un par de años de litigio- el secretario General de la FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio), Armando Cavalieri, firmó un documento con su par de SEIVARA, Cristian Jerónimo, cediendo a esos trabajadores que estaban en el SEC.

Pero en San Juan no lo reconocen a ese entendimiento, por la falta de personería jurídica, algo que si tiene en Buenos Aires o en Mendoza. “Si no tiene personería jurídica en San Juan, no puede funcionar como gremio”,insistió Moral.

Agregó que lo mismo sucede con las empresas de limpieza que están bajo su paraguas, distinto a lo que sucede en otras provincias. Si bien están dentro del rubro servicios y, por ende, pertenecen al SEC, el Sindicato de los Empleados de Empresas de Limpieza, también los reclama como propios.

“Para tener personería jurídica el sindicato tiene que tener elecciones cada 4 años y afiliados que elijan quien los va a dirigir. Ellos quieren venir a ocupar un lugar así de prepo como lo están haciendo, pero no corresponde”, disparó la sindicalista.

Tiempo de San Juan intentó infructuosamente comunicarse con algún referente del gremio SEIVARA en San Juan. Dicen que la cara visible es Guillermo Morales, pero no fue posible ubicarlo. En la sede ubicada en Mendoza tampoco contestaron.

En algunas ópticas están molestos porque dicen que se presentan referentes de SEIVARA en forma prepotente, exigiendo que afilien sus empleados con ellos. Incluso en algunas oportunidades aseguran que lo hicieron acompañados de miembros de la Subsecretaria de Trabajo.

Moral aseguro que dará pelea, no dejará ir a ningún afiliado, y advirtió que si es necesario judicializarlo, lo hará porque entiende que tiene la razón.

También aseguró que se reunirá con las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo para conocer “si esta les ha dado la derecha al gremio del vidrio”, y recordarles que "no les corresponde". Sólo el Ministerio de Trabajo podría tener injerencia en la disputa.

Desde la Cámara de Ópticas y Afines no quisieron hablar del tema, ya que prefieren esperar a que el conflicto lo diriman los gremios. Fuentes del sector incluso aseguraron que la tajada es muy poca, porque los únicos empleados que podrían ser traspasados son los técnicos ópticos, y en San Juan donde hay unas 60 ópticas, esa función la ejercen los propios dueños.