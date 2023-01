Recaudación en San Juan: en un año creció un 76,08% pero por debajo de la inflación

Se conocieron los números de la recaudación de San Juan durante el 2022. En comparación con el 2021, creció un 76,08%, un porcentaje menor a la inflación. A pesar de que el ritmo recaudatorio no acompañó la suba de precios, el balance final no fue malo porque no hubo déficit, según dijo la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López.