Quién es el funcionario de la gestion uñaquista que se queda con Orrego en un área sensible

Un dato que no se puede soslayar es que Kulichevsky proviene de la gestion uñaquista: actualmente es el Director de Sanidad Vegetal, un área bajo el paraguas del Ministerio de Producción que comanda hasta el domingo Ariel Lucero . Así se suma a otras designaciones orreguistas similares de la gestion saliente como las del área de cultura.

Desde el próximo lunes el ingeniero agrónomo pasará a desarrollar tareas en el Ministerio de infraestructura, Agua y Energía que va a timonear Fernando Perea. Sus allegados dicen que para aceptar el cargo puso una sola condición, que su trabajo será técnico, no político.

Tendrá la difícil tarea de acercar posiciones y propuestas nada menos que con los regantes en una provincia que padece una prolongada sequía y que afronta un ciclo done el agua que derramará de la cordillera no alcanzará para satisfacer todas las necesidades productivas e industriales. De hecho, apenas asuma tendrá que acordar con las juntas de riego la próxima corta de agua en los canales de riego. Por lo menos, ya hay algunos regantes que se sentirán más cómodos porque el nuevo funcionario es hombre: hace poco hubo polémica por declaraciones misóginas de parte de un regante, que anhelaba que el próximo director no fuese mujer.

Luis Kulichevsky es sanjuanino tiene 57 años, está casado y es padre de tres hijos. Entró a trabajar al INTA en el 2007 donde conserva su empleo en planta permanente, con las interrupciones lógicas de licencia desde que aceptó cargos públicos. Fue jefe de apoyo técnico y extensionista en la agencia Pocito. Tambien desde el 2008 es profesor en un cargo de dedicación simple de la Universidad Nacional de San Juan, en la carrera de Agronomía que se dicta en forma integrada en el INTA de Pocito. En abril de 2021 fue convocado por Lucero al área de Producción y desde entonces dirige Sanidad Vegetal.

Allí cosechó fuertes lazos y apoyo con los productores, a los que ahora tendrá que ver desde otro cargo mucho más conflictivo, como es el de tomar las decisiones del reparto de agua cuando hay poco recurso. Como buen ingeniero agrónomo, profesión que ejerce hace 33 años, conoce muy bien la problemática del agua y los cultivos. Además, tiene muy buenas relaciones con Ramiro Cascón, el secretario del agua y Energía saliente.