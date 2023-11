¿Qué pasó con Mercado Pago?: la disposición del Banco Central que confundió a todos

Por una medida del Banco Central, Mercado Pago ya no permite a sus usuarios ingresar dinero de forma rápida a través de la app, directamente de sus cuentas bancarias. Esto quiere decir que el "débito inmediato", uno de los mecanismos más utilizados por quienes tienen cuenta en la billetera virtual, quedó desactivado. Ahora, para poder usar dinero de nuestra cuenta bancaria deberemos entrar al home banking de nuestro banco y transferir el dinero a nuestro CVU o Alias de Mercado Pago.

“A partir del viernes 1º de diciembre, 4 millones de usuarios no van a poder utilizar DEBIN, la herramienta que le permite a los usuarios ingresar dinero de forma rápida y segura a sus cuentas de Mercado Pago”, indicó la compañía a través de un comunicado difundido esta mañana.

“Las nuevas normativas ‘A’ 7514 y ‘A’ 7841 del BCRA afectarán a más de 4 millones de personas que usan Débito Inmediato para ingresar dinero a sus cuentas de Mercado Pago”, explicó la compañía a sus clientes. “Recordá que vas a poder seguir ingresando dinero en tu cuenta mediante transferencia bancaria, que es gratuita y se acredita al instante”, añadió la comunicación.

“Estamos esperando una respuesta de las autoridades del Banco Central para evitar que esto suceda. El Débito Inmediato es el medio de transferencia más seguro. Tiene el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total de transacciones). Una norma del BCRA lo intenta reemplazar por ‘Transferencias Inmediatas Pull’, que todavía tiene fallas técnicas y bajo nivel de efectividad. Por lo tanto, nuestros usuarios podrán sufrir inconvenientes a la hora de mover sus fondos”, explicó la empresa de Marcos Galperín.

“En la documentación presentada al BCRA, informamos que 9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas desde la billetera digital, al obligar a los usuarios a atravesar múltiples pasos en sus home banking. En múltiples ocasiones le solicitamos al BCRA que no se apague el DEBIN para no afectar el normal funcionamiento de la herramienta ante los bajos niveles de efectividad de Transferencias Inmediatas Pull y la falta de cumplimiento por parte de los bancos en sus desarrollos. Esperamos tener una respuesta favorable para nuestros usuarios lo antes posible”, acotaron desde Mercado Pago.

En septiembre una normativa del BCRA estableció que a partir del 1 de diciembre de 2023, toda entidad financiera o proveedor de servicios de pago que brindan cuentas de pago (PSPCP) que reciba un DEBIN recurrente deberá exhibir al cliente cuya cuenta se debitará, una leyenda para que confirme si acepta que periódicamente se le realicen los débitos solicitados por ese proveedor. En otras palabras, la solicitud de un débito inmediato ahora vendrá acompañada de una advertencia que informe sobre las operaciones al responsable del pago.

La medida, explicó entonces la entidad monetaria, busca mejorar el proceso de adhesión por parte de los usuarios, requiriendo su autorización expresa antes del primer débito con el fin de prevenir casos de estafa.

En el mismo sentido, el BCRA recordó que “la baja de la adhesión de los DEBIN recurrente puede ser realizada por el cliente receptor a través del cliente ordenante, o bien, de la entidad receptora, de manera indistinta, según lo establecido en las normas sobre Sistema Nacional de Pagos –Débito Inmediato”.

El DEBIN o “débito inmediato” es una transferencia en línea en la cual quien cobra inicia el trámite y quien paga sólo debe aceptarlo. En el caso de la modalidad recurrente, esa autorización es general y habilita cobros periódicos.

(Fuente: Infobae)